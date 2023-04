El presente de Egan Bernal deja en el aire muchos interrogantes, luego de que regresó del brutal accidente que sufrió el 24 de enero del 2022 en el que por poco queda en silla de ruedas y hasta, en el peor de los casos, pudo haber muerto.

Bernal ha regresado a las carreteras. Lo hizo en agosto del año pasado en el Tour de Dinamarca, luego de un poco más de seis meses de una larga y dolorosa recuperación de las serias lesiones que sufrió al chocarse con un bus que estaba detenido en la vía dejando unos pasajeros.



El campeón del Tour de Francia del 2019 y del Giro de Italia del 2021 ha tenido todo el empeño necesario para, primero, recuperar al ser humano y, luego, tratar de volver a la bicicleta en su mejor forma.



Lo primero lo ha conseguido. Después del serio accidente y de pasar siete veces por el quirófano, la humanidad de Bernal está recuperada, pero al ciclista todavía le falta mucho camino por recorrer.



Es una incógnita saber en qué nivel estará y si volverá a ser el pedalista que dispute las grandes carreras como lo hacía antes del accidente.

Los resultados



Por el momento, los resultados no lo han acompañado. De las siete competencias en las que ha participado después de su regreso solo ha terminado en dos y en las otras cinco se ha retirado.



En el 2022, se retirtó en el Tour de Dinamarca, la Vuelta a Alemania y en el Giro della Toscana y terminó de 28 en la Coppa Sabatini.

Egan Bernal Foto: Efe. Archivo EL TIEMPO



Y en lo que va corrido del 2023, abandonó en la Vuelta a San Juan y en la Vuelta a Cataluña, terminpó de 93 en el País Vasco.



Las críticas le han llovido. El público esperaba que volviera a las victorias, pero no ha sido así, en un hecho normal.

¿Tiene defensa?

Los aficionados esperan que este 2023 sea el año de su reivindicación, pero no ha sido ni será posible, eso lo dicen los resultados que ha obtenido hasta el momento.



“Es normal lo que pasa. Cualquier persona normal hoy estaría en silla de ruedas o recuperándose luego de ese tremendo accidente. La recuperación está fuera de lo natural. Está montando en bicicleta y eso es su triunfo”, dijo Rubén Pérez, técnico del equipo español BH.



Y agregó: “Lo vi en dos carreras y el nivel no es al que nos ha acostumbrado, pero ha dejado la vida en la carretera. Se quedaba, pero hacía el esfuerzo de volver, no arrojaba la toalla. Tiene interés de recuperar si nivel”.



Bernal busca su forma, trata de encontrar su mejor golpe de pedal, pero el problema de la rodilla izquierda que lo obligó a retirarse de la Vuelta a San Juan y a cambiar el programa que tenía para la temporada le ha jugado una mala pasada.



“Es cuestión de tiempo. Hay que esperar. De ganar el Tour a verlo ahí en los puestos de atrás es difícil, no es su sitio, pero es admirable lo que hace. Ojalá lo podamos verlo disputando el Tour”, contó Pérez.

Egan Bernal (izq.) se saluda con Richard Carapaz (cen.) y Remco Evenepoel. Foto: Quique García. Efe

Lejos del Tour



La idea es que vaya al Tour, pero eso no se ve tan claro. El parón que tuvo después de San Juan frenó sus aspiraciones, su camino, y hoy en día los equipos deben ir a una carrera con sus mejores hombres y no a ensayar.



“El nivel del ciclismo hoy en día demanda mucho trabajo para asistir a las carreras con los mejores hombres y no a entrenar. Allá se debe dar el máximo y Bernal está en un período de adaptación al lote”, le dijo a EL TIEMPO Bingen Fernández, orientador del equipo Cofidis.



“El solo hecho de que corra en una bicicleta es su gran triunfo, luego de ese fuerte accidente. Que esté vivo y que camine son sus triunfos, pero el que corra en bicicleta es un logro fenomenal”, acotó Fernández.



Para el técnico español, lo que hace Bernal es tratar de recuperar el ritmo que ha perdido y eso es difícil, toma tiempo. Estar al ciento por ciento para una carrera como el Tour es lo ideal y el colombiano no lo está.

Difícil tarea

“Recuperar el ritmo, que es lo que está haciendo, no es fácil. El ciclismo es un trabajo que conlleva muchas horas de sacrificio y que Bernal vuelva a ser el ciclista de antes del accidente es la meta, aunque no se sabe si lo logrará. A las carreras hay que llegar al ciento por ciento, no a medias y más en un equipo como Ineos”, sentenció Fernández.



La escuadra británica le ha dado toda la espera posible a Egan Bernal. No ha escatimado nada para que siga su recuperación, vuelva a la competencia, todo bajo un trabajo estricto, un seguimiento permanente y sin ningún afán.



Es claro que necesitan de los resultados, pero Ineos es un equipo en construcción. Sus grandes líderes, Geraint Thomas, de 36 años, ya no es el corredor fuerte de otros años, y Bernal vuelve poco a poco, por lo que les obliga a cambiar su idea.



Tienen una buena cantera en la que figuran Thymen Arensman (23 años), Ehtan Hayter (24), Leo Hayter (21), Michael Leonard (19), Carlos Rodríguez (22) y Thomas Pidcoock (23), quienes trabajan para algún día pelear un Giro de Italia, un Tour de Francia o una Vuelta a España.

Su defensa



“No entiendo por qué las críticas. Bernal hace un trabajo excepcional en busca de su mejor forma, de recuperar su nivel. No es tan fácil como la gente cree, se necesita de mucho tiempo para volver a tomar el ritmo que hoy es endemoniado”, contó Juan Manuel Gárate, técnico del Education EasyPost.



Gárate, que vive en carne propia lo que es luchar fuertemente para poder arañarle un triunfo a Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Primoz Roglic, Remco Evenepoel y otros, sabe que la tarea de Egan Bernal no es fácil.



“Hay que darle tiempo. Este año será bueno para él, para que se reencuentre, pero los buenos resultados es lo de menos, no se le puede exigir luego de lo que ha pasado. Su recuperación es lenta y trata de hacer lo mejor posible, no esperen un milagro”, agregó Gárate.

