"A partir del día 120 del accidente (se cumplen el 24 de mayo) creo que Egan puede hacer torque, pararse en pedales y empezar a competir en forma. Ya sus entrenadores en Europa deben dar el visto bueno, pero de parte mía la noticia es esa", fueron las palabras del médico colombiano Gustavo Uriza, quien ha atendido al ciclista Egan Bernal desde que sufriera el grave accidente el pasado 24 de enero, en una reciente conferencia virtual de la Academia Nacional de Medicina.



(En contexto: Egan Bernal, 'curado': médico revela cuándo podrá volver a competir).

Aunque la mayoría de seguidores del actual campeón del Giro de Italia están ilusionados por las declaraciones del galeno, el mismo Uriza hizo hincapié en un punto clave: "los entrenadores en Europa deben dar el visto bueno".



EL TIEMPO consultó con el exciclista británico Darío Cioni, actual entrenador del Ineos, para saber la postura de la escuadra ante la posibilidad de que Egan "vuelva a empezar a competir en forma".



El Ineos responde

El colombiano Egan Bernal (c), del equipo INEOS Grenadiers. Foto: EFE

"Técnicamente no tenemos conocimiento de que Egan Bernal vaya a competir a finales de mayo", fue lo primero que respondió Cioni en diálogo con este diario.



Según se ha podido conocer, Egan Bernal estará de regreso en los próximos días en Europa.



"Este fin de semana llego, me bajo del avión y lo primero que hago es montar en bicicleta. Voy a viajar con mi papá para que me acompañe en la moto por si tengo algún problema. Por mí, ya estaría compitiendo, ya estoy que me pongo el número, seguramente no terminaría, pero el hecho de poner número a la camiseta sería emocionante", había dicho Egan en la charla con el doctor Uriza.



El entrenador del Ineos confirmó que el pedalista regresará a Europa en las próximas horas. Precisamente, dijo, allí es que será evaluado.



"Él debe llegar en estos días a nuestra sede en Mónaco. Allí será evaluado por el 'staff' del equipo y se podrán conocer detalles puntuales de su condición clínica", concluyó Cioni.

