Después del accidente sufrido el 24 de enero en carreteras de Cundinamarca, Egan Bernal no se ha cansado de romper pronósticos.



En contravía del grueso de expectativas, el pedalista del equipo Ineos ha protagonizado una sobresaliente recuperación que hoy por hoy, cuando no se han completado siquiera seis meses del grave choque, permite soñar con su regreso a competencias.



De hecho, luego de que durante semanas pulularan rumores sobre una posible fecha de vuelta al ruedo, parece que ya podría haber una carrera definida para el retorno del único colombiano campeón del Tour de Francia. O al menos así lo adelanta este lunes el medio italiano 'La Gazzetta dello Sport'.



El regreso de Egan Bernal

Egan Bernal, durante su recuperación. Foto: @EganBernal

"Hay buenas noticias para Egan Bernal, quien se está recuperando rápidamente (más de lo esperado seguro) tras el terrible accidente de entrenamiento en Colombia el pasado 24 de enero en el que arriesgó su vida", apunta el portal web del medio en cuestión.



"Por primera vez, desde el martes tuvo el visto bueno para entrenar con los compañeros del Ineos-Grenadiers: del 5 al 25 de julio, el ganador del Giro de Italia 2021, y del Tour 2019, estará en retiro en el alto de Andorra junto a una parte del grupo que trabajará en la Vuelta de España (a partir del 19 de agosto): De Plus, Sivakov, Rodriguez, Hayter", revela.



De hecho, basado en dicha información, el medio entrevé que Egan podría llegar a tener actividad en la antesala de la tercera grande del año.



"En cuanto a Bernal, hacia mediados de mes será más claro el momento de su regreso competitivo: una hipótesis sobre la mesa, quizás la más probable en este momento, apunta a la Vuelta Burgos del 2 al 6 de agosto", señala 'La Gazzetta' en una versión que podría reafirmarse en el hecho de que el colombiano no tendría grandes responsabilidades en dicha carrera.



A la expectativa, el medio italiano parece dejar abierta la posibilidad de que el colombiano participe en la Vuelta a España.

