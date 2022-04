Flor Marina Gómez está repitiendo, 24 años después, el mismo proceso con el mismo personaje, su hijo, Egan Arley Bernal Gómez. Como si fuera un recién nacido, lo cuida en su cama, le da de comer y hasta le ha tenido que cambiar pañales.

También ha vivido, nuevamente, la emoción de verlo como, poco a poco, comenzó a pararse, luego empezó a dar pasitos, después a caminar por su cuenta y, finalmente, ver cómo, poco a poco, comienza a montarse en una bicicleta, por ahora, estática. Egan Bernal volvió a nacer hace exactamente un mes, el 24 de enero.

El drama

Su vida pudo acabarse esa mañana. Hacia las 10:01 de la mañana, entrenaba como si estuviera haciendo una prueba contrarreloj, junto a varios de sus compañeros en el Ineos Grenadiers: sus compatriotas Daniel Martínez y Brandon Rivera, el ecuatoriano Richard Carapaz, el costarricense Andrey Amador y españoles Carlos Rodríguez y Omar Fraile.



La contrarreloj exige mucha concentración y Egan, en su afán de siempre mejorar, monitoreaba su velocidad. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62... ¡Pum! El entrenamiento se acabó de golpe. Un bus intermunicipal frenó en la misma carretera en la que Bernal comenzaba a tomar velocidad. No alcanzó a frenar. El golpe fue seco y la parte trasera del bus quedó como si la hubiera golpeado otro carro. Pero era el cuerpo de Egan, que quedó con muchos, muchos golpes.

“Me estrellé contra el bus a 62 kilómetros por hora. El bus estaba quieto. En ese momento imagínese el dolor. Caí y dije: me di muy duro. Fue un golpe en seco. Pensé que no había sido una persona, porque hubiera salido resbalado. Que no había sido una moto o un carro, porque habría salido volando. Pensaba que había sido una mula o un bus. Tenía tanto dolor que lo que hacía era mirar hacia abajo, estaba tendido en la vía. En ese momento se bajó la persona que me estaba acompañando”, explicó Egan en una entrevista con Semana.

Egan en el momento que se encontraba hospitalizado. Foto: @Eganbernal



Como Egan quedó consciente tras el accidente, no se dio cuenta, en principio, de lo que le había pasado. Lo único que pedía era algo para aliviar el dolor. Ni él mismo sabía la gravedad de sus lesiones. Eso se fue divulgando con el paso de las horas, mientras se volvía habitual visitante del quirófano y la Clínica Universidad de la Sabana emitía comunicados sobre su estado de salud.



Egan tenía toda una colección de lesiones. Sufrió, según uno de los boletines del centro hospitalario, “fractura de vértebras, fractura de fémur derecho, fractura de rótula derecha, trauma torácico, un pulmón perforado y varias costillas fracturadas debido al fuerte impacto”.



Pero luego, con el paso de los días, se fueron conociendo más lesiones. Cuatro días después del accidente se reveló que debía volver a la sala de cirugía, para dos operaciones más. “La primera, es una osteosíntesis de una fractura del segundo metacarpiano de la mano derecha, que será realizada por parte del equipo de cirugía de mano. La segunda es maxilo-facial para realizar el manejo de unas fracturas dento-alveolares que presenta en la boca” explicó el vocero de la clínica.



Pero ese mismo día, Egan sacó fuerzas de donde no tenía y puso un corto, pero emotivo mensaje en su cuenta de Twitter. “Después de haber tenido un 95 por ciento de probabilidad de haber quedado parapléjico y casi perder la vida haciendo lo que más me gusta hacer. Hoy quiero agradecer a Dios, a @ClinicaUsabana, a todos sus especialistas por hacer lo imposible, a mi familia, @mafemotas y a todos ustedes...”, publicó.

“Fue algo doloroso. No tengo palabras para expresar todo. Ahora son bendiciones y alegrías y agradecimientos a Dios de que nos dio otra oportunidad de tenerlo con vida; con el accidente pudo haber quedado ahí, o en una silla de ruedas. Mi Dios es grande y poderoso, lo tenemos con vida, caminando, es un proceso veloz por la capacidad mental y física que él tiene. Doloroso, pero estamos enfrentándolo y cada día va a ser mejor", dijo Marina, emocionada, en una entrevista con Caracol Radio.

Un paso a paso milagroso

Egan Bernal. Foto: Twitter de Egan Bernal

Egan demostró que es un luchador: apenas 14 días después del grave accidente, fue dado de alta y posó, de pie, junto al grupo de médico que lo cuidó durante todo ese tiempo. La recuperación cambió de escenario. Ahora se iba a su casa.



Sus fanáticos comenzaron a seguir sus redes sociales como si se tratara de un reality, a la espera de una nueva señal de evolución de su salud. Y Egan, poco a poco, las fue soltando, lo que despertó el optimismo sobre su estado de salud.



El 10 de febrero, tres días después de abandonar la clínica, Egan publicó una fotografía junto a su masajista en el Ineos, Cristian Alonso, a quien le dejó palabras muy especiales.



“‘Mi masajista’, y en realidad mi amigo, persona de confianza y quien me tiene que aguantar todo lo que tengo que decir después de cada carrera, quien me levanta el ánimo en días duros y muchas veces me regaña cuando lo necesito, me ha acompañado en lo más alto de mi carrera y ahora en el momento más difícil”, escribió.



“Casi 5 años trabajando juntos y lo que él ha hecho por mí, muchas veces no tiene precio, porque son los pequeños detalles del día a día los que realmente marcan. Después del accidente se quedó para apoyar a mi familia y asegurarse que cuando saliera de la clínica tuviera todo lo necesario para mi rehabilitación. Todos deberíamos tener un Cristian Alonso en nuestras vidas”, agregó.

En ese proceso de contar sus avances, Marina, su mamá, se volvió fundamental. No solo hizo las veces de apoyo sino de camarógrafa. Fue mostrando poco a poco sus avances. Los primeros pasos, con ayuda de los médicos; cómo hacía flexiones en una camilla, cómo se subió a la bicicleta estática para dar sus primeros pedalazos tras el choque contra el bus, a los 22 días del accidente.



Incluso, Egan se animó a incursionar en otro deporte para su recuperación: con una narración de un gol de Lionel Messi de fondo, Bernal salió en un video pateando un balón. El milagro seguía adelante.

Dada la gravedad del accidente que sufrió, es un milagro que ya Egan esté dando pasos y, sobre todo, pedalazos. Pero el primer objetivo ahora es que recupere totalmente las funciones de su cuerpo, antes de pensar en regresar a la competencia. Es un proceso largo y, sobre todo, de mucha paciencia.



“El proceso de volver a ser el ciclista de antes es de acuerdo a una planificación compleja y grande. La primera es la rehabilitación, la segunda será la fase de reentrenamiento y la tercera es la del entrenamiento”, le dijo a EL TIEMPO el médico especializado Gustavo Castro.



“La ventaja es que las fracturas fueron estabilizadas de forma quirúrgica, eso da el aval a que comience una recuperación rápida para poder empezarlo a mover más rápido. La idea es que se permita que los tejidos y que el hueso peguen de una buena forma, que vuelva a tener la estructura de esto, y en eso se irán unos seis meses”, agregó Castro.



Para Egan, que ya había sufrido dolores en su espalda antes del accidente, la evolución de sus operaciones en la columna también es clave.

“Todo tiene una cantidad de variables que se tienen que monitorizar. De acuerdo con esos resultados hay que ir mirando cómo se comienza a mover el cuerpo, sobre todo la columna. Es un proceso largo, dispendioso y no se puede decir nada del tiempo, porque eso va ligado a la evolución de cada proceso”, señaló Camilo Pardo, otro médico de trayectoria en el ciclismo nacional.

La fase de recuperación es intensa, pero progresiva. Foto: @eganbernal

Otra de las lesiones que requiere cuidado especial es la fractura que sufrió en la rótula. “La rodilla para un ciclista es el eje y tuvo una fractura abierta, múltiple y el cartílago puede sufrir. Hay que esperar a ver cómo evoluciona el cartílago articular de la rótula, que no le moleste. Egan estuvo casi dos semanas en cama, es una agresión a todo el sistema musculoesquelético y los músculos se atrofian. La juventud y las ganas lo van a sacar adelante y eso se ha visto”, señaló el ortopedista y traumatólogo Luis Alfredo Moreno.



Y otra parte fundamental de la recuperación es la parte psicológica, aunque el campeón del Tour de Francia en 2019 y del Giro de Italia en 2021 ha mostrado una fortaleza impresionante en ese sentido. Sin embargo, otra cosa será cuando, como todos en su entorno lo esperan, pueda regresar a la competencia.

“No es fácil decirle al atleta que ya no va a pelear tal o cual carrera, sino que ahora hay que luchar por volver a ser el ser humano de antes, pues eso genera que el estado de ánimo se baje. Hay que readaptar las metas y eso afecta la motivación. Hay que recomponer sus metas”, señaló el psicólogo deportivo Andres Felipe Rodriguez.



El mundo del ciclismo no para de enviarle mensajes a Egan y él ha reconocido ese cariño. Quiere volver, pero sabe que es un proceso lento.



“No sé si vaya estar a ese nivel de volver a ganar un Tour de Francia porque ya es difícil uno estando bien del todo. Pero quiero ser la mejor versión de Egan Bernal. "No sé si rápido va a ser un año, diez años, seis meses o tres meses”, concluyó. Hace un mes, cuando se conocían detalles de sus lesiones, era difícil imaginar este avance. Egan vuelve a vivir.

JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

@Josasc

