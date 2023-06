Egan Bernal está de vuelta en el Tour de Francia. Cuatro años después de convertirse en el único colombiano en ganar la 'Grande Boucle', Bernal vuelve al ruedo. Y lo hace a poco más de un año y seis meses de haber sufrido un grave accidente que por poco le cuesta la vida.



Por eso no sorprendió la ovación que recibió Egan en la presentación de equipos del Tour 2023.

Egan Bernal, un campeón ovacionado en el Tour de Francia 2023

Daniel Martínez (izq.) y Egan Bernal. Foto: Luis Barbosa

Apenas subió a la tarima, Egan Bernal fue aplaudido al unísono.



El ciclista colombiano, conmovido, se animó a hablar en vasco, ante los espectadores de Bilbao que celebraban su presencia.



"No estoy al 100%, no estoy como estaba para ganar un Tour de Francia. Es el Tour de Francia que más ilusión me hace. Espero que la comunidad vasca disfrute de estas primeras etapas", dijo Bernal.



