¡Momento de gloria! Egan cruzó la meta y es campeón virtual del Tour

La etapa 20 del Tour de Francia no tuvo mayores ataques, los perseguidores en la clasificación general de Egan Bernal no tuvieron las fuerzas para atacar y poner en peligro su líderato. El equipo Ineos fue como una sinfonía, no desentonó en los 59 kilómetros y llevó al ciclista colombiano hasta este momento de gloria.

El ciclista colombiano del equipo Ineos cumplió con los pronósticos y terminó este sábado con la camiseta amarilla de líder, luego de una corta etapa de 59 kilómetros en la que ningún equipo se atrevió a atacarlo y poner en riesgo su liderato.



Al final, Egan Bernal no tuvo oposición y mantuvo la camiseta amarilla de líder y mañana destapara la champaña para celebrar el título en los Campos de Elíseos de París.

