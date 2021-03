Egan, una tarea complicada en Tirreno Adriático

Hay dos duelos este lunes en la última etapa de la Tirreno Adriático, la contrarreloj de 10 kilómetros: el triunfo de la jornada y la lucha entre Egan Bernal y Mikel Landa por el tercer puesto.

Lo demás, es literatura, porque Tadej Pogacar tiene asegurado el título, a no se que pase algo extraordinario, y Wout van Aert el segundo puesto.



Landa distancia al colombiano por 30 s, pero el tema no se ve fácil, pues son solo 10 km y Egan tendría que descontar tres segundos por kilómetro, como mínimo. Nada es imposible, pero es una renta cómoda para el español.



Egan va mejor al reloj, pero hay que ser sinceros y decir que la distancia no es la más indicada para poder hacerle daño y, la diferencia no es cómoda, pero se puede manejar.



A pesar de la idea táctica del Ineos, que no fue la mejor, Bernal hizo una buena actuación, peleando la entrada al podio, pues lo que hicieron Pogacar y Van Aert se sale del molde.



Nairo Quintana es 12, a 8 min 46 s del líder. La opción de entrar a los 10 mejores no es posible, porque la diferencia que pierde con el décimo es de un minuto 12 segundos.



Y en el otro duelo, Filippo Ganna, campeón mundial del reloj, pareciera no tener pierde para la victoria parcial.



