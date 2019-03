El nuevo reto de Egan Bernal: va ahora por la Vuelta a Cataluña

Egan Bernal tiene una espina y se la quiere sacar desde este lunes, cuando arranque la Vuelta a Cataluña, con una etapa en línea con salida y llegada en Calleja, de 164 kilómetros.

De 22 años, el corredor del Sky va por una victoria que se le escapó el año pasado. Era segundo en la general, pero, a falta de seis kilómetros, se cayó. Se vio obligado a retirarse y le ‘cedió’ el segundo puesto en la general a Nairo, quien escoltó a su compañero en el Movistar, Alejandro Valverde, campeón.



Egan comenzó a demostrar que podía ganar una carrera de esa categoría, era segundo y el mejor joven, pero al entrar en una de las curvas finales no pudo esquivar a José Joaquín Rojas, que derrapó en el asfalto.

Bernal fue conducido a la clínica y el Sky confirmó que había sufrido fractura de la escápula y la clavícula derecha. Eso le impidió hacer su primer podio en el World Tour, la máxima categoría del ciclismo, pero regresa este año a Cataluña, con un equipo fuerte y al lado de su líder, Chris Froome, quien prepara el Tour de Francia.



Hoy, la historia es distinta. Bernal llega con ‘alas en la camiseta’, tras la victoria en la París-Niza y quiere, en Cataluña, borrar la negra historia del año pasado. Sin duda, por lo que ha hecho, es la gran estrella.



“Egan demostró en París-Niza ser un corredor completo, no es que sea un gran escalador, es el mejor de la actualidad. Tiene aplomo, una personalidad marcada y esto le va a ayudar mucho a conseguir sus metas. En la crono va bien, lo tiene todo. Va con calma, sin precipitaciones, eso nos dice que puede llegar lejos”, le dijo a EL TIEMPO Álvaro Pino, quien ganó Cataluña en 1987.



“Colombia atraviesa un momento interesante, es la referencia del ciclismo mundial para todos. Hay que aprovechar eso, todos miramos allá cuando se habla de corredores nuevos: Iván Sosa y Daniel Martínez son buenos y jóvenes. En Cataluña dirán mucho y Egan llega bien, con esa victoria en la París-Niza”, precisó Juan Manuel Gárate, el DT del equipo Education First.



Pero Colombia no será solo Egan en la competencia. Nairo Quintana no estaba en la lista del Movistar, fue incluido a última hora, con el objetivo de que la escuadra española retenga el título.



Tras su victoria de etapa en el Tour Colombia 2.1 y el subtítulo de París-Niza, el boyacense recupera la confianza de cara al Tour, su máximo objetivo, y tendrá la opción de figurar en una carrera muy montañosa como Cataluña, que ganó en el 2016.



Miguel Ángel López, por su parte, afina sus pedalazos con miras al Giro de Italia (11 de mayo al 2 de junio), al igual que Egan. Ganó el Tour Colombia y fue segundo en la etapa montañosa en París-Niza. En Cataluña busca saber en qué condiciones está para la competencia italiana.

Para escaladores

La competencia se caracteriza por ser montañosa, tendrá dos etapas con llegadas en alto el miércoles en Setcases, tras 179 km, y el jueves con meta en La Molina, luego de 150 kilómetros. “Es una carrera diferente hoy en día. Por estrategia de calendario es una competencia de prueba, de toque, que tiene como objetivo hacer grandes cosas. Giro es lo primero, y luego Tour”, señaló Pino.



No hay contrarreloj. La última vez fue en el 2017, cuando la organización decidió hacer una crono por equipos de 41 km, pero de forma individual no se hace una jornada al reloj desde el 2010, cuando se trazó un prólogo de 3,4 km. “No hay muchas carreras en el calendario sin cronos. Una prueba así siempre da mucho más fuego, pero hay dos llegadas en alto, unas bonificaciones en meta muy jugosas y será complicado que un escalador no gane”, señaló Gárate.



La historia respalda a Egan, Nairo y López, pues Colombia ha ganado la competencia en tres ocasiones: Álvaro Mejía (1993), Hernán Buenahora (1998) y Nairo Quintana (2016). Pero Rigoberto Urán fue tercero en 2008, Nairo fue segundo el año pasado y Santiago Botero en el 2006.



Cataluña es una prueba que servirá para analizar el presente de los corredores, por eso el lote es grande y de kilates. En la línea de partida mañana estarán Adam y Simon Yates, Froome, Fabio Aru, Valverde, Thibaut Pinot, Romain Bardet, Steven Kruijswijk, Ilnur Zakarin, Wilco Kelderman, Richie Porte.



Y Colombia, además de los tres nombrados, contará con Álvaro Hodeg, Nelson Soto, Carlos Contreras, Esteban Chaves, Iván Sosa, Sebastián Henao, Járlinson Pantano y Cristian Muñoz.





LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @lisandroabel