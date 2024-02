Egan Bernal logra increíble podio en la O Gran Camiño, Vingegaard es campeón

Jonas Vingegaard gana la tercera etapa de O Gran Camiño y revalida el título. Egan Bernal entró cuarto en una dura etapa final y acaba de tercero en la general. Buen comienzo en Europa para el colombiano.



Puede ser de su interés: Las razones de la ‘resurrección’ del gimnasta Jossimar Calvo

Egan Bernal cumplió con su objetivo en la carrera O Gran Camiño de Galicia (España). El corredor de 27 años de edad se consolidó en el podio de la carrera: terminó tercero y vuelve a ser podio tras dos años, nueve meses y cinco días, su último podio fue cuando se coronó campeón el 30 de mayo del 2021 en el Giro de Italia.

Facebook Twitter Linkedin

Egan Bernal Foto: EFE

Fueron condiciones extremas para los ciclistas, la etapa tuvo un fuerte temporal de viento acompañado de una fuerte lluvia que hacía imposible la visibilidad para los corredores.



La organización de la carrera se vio obligada a recortar la cuarta y última etapa por las fuertes lluvias que azotan la ciudad de Galicia (España). Las condiciones meteorológicas no permitieron que las señales de televisión no cubrieran la O Gran Camiño en vivo en el final.



El tiempo no mejoraba, las vallas de seguridad ubicadas en últimos metros de la cuarta etapa, en la línea de meta, se caían por las ráfagas de viento que llegaban de lado y lado.

IMPORTANTE: Debido á meteoroloxía adversa, a etapa finalizará no primeiro paso do Parque Natural do Monte Aloia.



IMPORTANTE: Debido a la meteorología adversa, la etapa finalizará en el primer paso del Parque Natural del Monte Aloia.#OGC24 — O Gran Camiño (@ograncamino_igt) February 25, 2024

"Las fuertes ráfagas de viento y la constante lluvia dificultan la circulación en la parte final de la prueba. ¡Una pena! Con el recorte de etapa, los ciclistas están ya a 34kms de meta", fueron las palabras de los organizadores.



Al momento que se anunció el recorte, la fuga estaba a dos minutos y 50 segundos. "Debido a la meteorología adversa, la etapa finalizará en el primer paso del Parque Natural del Monte Aloia", explicaron.



Todo fue drama, una moto de la organización se cayó tras ser golpeada por una ráfaga de viento, mientras que en la página oficial de la O Gran Camiño daban la etapa por finalizada.

🏆 Outra para Vingegaard, que vence no Aloia! Segunda xeral consecutiva para o danés! #OGC24 pic.twitter.com/IUrI82dqUW — O Gran Camiño (@ograncamino_igt) February 25, 2024

A falta de 250 metros para la línea de meta, apareció el danés Jonas Vingegaard, quien se quedó con la victoria de la etapa y se consolidó como campeón de la O Gran Camiño por segundo año consecutivo. El pedalista del Visma ganó tres de cuatro fracciones.



Por detrás de Vingegaard apareció Lenny Martínez. El francés llegó en la segunda posición de la etapa y desbancó a Egan Bernal de la segunda posición de la clasificación general.



El colombiano apareció en la cuarta colocación de la fracción, se paró en los pedales, pero ya poco tenía que hacer para recuperar segundos. Egan se quedó con la tercera casilla del podio y tras más de dos años se vuelve a subir a los tres primeros lugares de la carrera.