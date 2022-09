Luego de haber terminado la Vuelta a Alemania, su segunda carrera tras del accidente de enero 24 del 2022, Egan Bernal está satisfecho por su estado de forma, pero anunció que volverá a pasar por el quirófano.

Bernal, que regresó a las carreras en la Vuelta a Dinamarca y terminó su participación en Alemania, deberá, cuando termine la temporada, operarse.



¿Cuál es el real problema?



“Tengo en la rodilla derecha. Hay un material que hay que quitar. Me la fracturé en más de seis partes y la parte de abajo se pulverizó. No sé cómo el doctor que me operó cómo la construyó”, dijo Bernal.



Y agregó: “Está todo ese material y me dicen que hay que quitarlo cuando la fractura esté consolidada y eso sería después de competir en el Giro de Lombardía”.



El ciclista del equipo Ineos señala que la operación no tiene ningún riesgo y que volverá a los entrenamientos una semana después.

Gran dilema



“No se sabe que eso se hará en Colombia o en Mónaco. A finales de octubre tengo una concentración en Mónaco y esperaría, cuando se haga la cirugía, pararía una semana, es fácil, y pensar en el 2023”, señaló el corredor en un live con www.revistamundociclistico.com



Egan Bernal, por ahora, se sigue preparando para lo que resta del año y ha confirmado que estará en las carreras italianas de una semana.



