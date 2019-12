El gran homenaje que le harán a Egan Bernal en Zipaquirá

Este año Colombia vivió un momento histórico cuando Egan Bernal, al cruzar la meta del Tour de Francia se convirtió en el campeón. Un evento que enalteció el nombre del país pues no solo era el primer latinoamericano en ganar la competencia sino el ganador más joven en 110 años. La vida del escarabajo entonces se convirtió en ejemplo y motivación para muchos.

Es así como el poeta domador de hierro -como se ha denominado al escultor por convertir un metal tan pesado en un elemento tan dócil que expresa un mensaje que toca las fibras de quiénes ven su obra-; logra inspirarse. “Una crisis existencial junto con una bicicleta que me regaló el escultor y maestro Salvador Arango mientras Colombia celebraba la victoria de Egan Bernal, me motivaron para que a través de mi arte se rindiera un homenaje a un grande del deporte y al ciclismo que tantas glorias le ha regalado al país, dando un mensaje de optimismo y perseverancia”, comenta Jhon Fitzgerald.



El triunfo del ciclista fue el aliento para que el escultor gestara la idea, duró cinco noches sin dormir plasmando la escultura dibujando a mano alzada y diseñando los planos en el computador. Al séptimo día se sumergió en el taller entre láminas de hierro, moldeadoras y prensas para hacer la maqueta, que sería la semilla de una gran victoria.

La travesía de 'El Campeón'

Su sueño, así como las medidas de su escultura se sobredimensionaron, y su obra la empezó a visualizar de gran formato expuesta en la ciudad natal de uno de los deportistas más importantes del país, Zipaquirá. Según comenta el escultor, “ya no era algo pequeño sino un monumento que congelaría en hierro un momento histórico del país. Elegí a Egan Bernal además de mi gran admiración porqué siento que tenemos algo en común: los dos obtuvimos grandes triunfos en Paris, él al ganar el Tour de Francia, y yo al ser el primer escultor colombiano en participar en la exposición más importante de esculturas; lo hice en el 2018 a los pocos días se haber fallecido mi mamá”.



Con la maqueta en mano emprendió su viaje llegando al municipio de Cundinamarca a tocar puertas, sin imaginar que por coincidencia se iba a encontrar de frente con el emulador de su obra. “Ese día recibí muchos no, y para despejarme y coger fuerzas de nuevo me fui a la Catedral de Sal, y en mi recorrido empecé a ver mucha gente de seguridad, y ¡oh sorpresa!, Egan Bernal estaba en rueda de prensa. Salí corriendo para entrar la maqueta de la escultura, y fue tanta su magia que me abrió los caminos logrando que él pudiera apreciarla con sus propios ojos, aprobándola. Y le pude preguntar ¿qué otro mensaje quería en su escultura?, sin pensarlo me pidió el león, el símbolo del tour. Su agradecimiento fue infinito”.



En ese momento y gracias al apoyo de varias personas, de la empresa privada y de instituciones gubernamentales como la Alcaldía de Zipaquirá, el monumento es una realidad: el terreno para instalarlo, las dos toneladas de hierro convertidas en 30 láminas de acero Hot Roll calibre de un octavo, las luces que se convertirán en banderas que iluminarán la obra y el sí rotundo de Egan al aceptar un homenaje de grandes dimensiones dan como resultado a “El Campeón”, nombre que lleva la obra.

El monumento de Egan Bernal, un mensaje para el mundo



Esta obra como todas las esculturas del artista es multidimensional fusionada con el principio de la interpretación de la hermenéutica, que deja al interior de la escultura un mensaje oculto que se devela al verla desde otra perspectiva. De forma lateral se observará de perfil a Egan Bernal andando en su caballo de acero. En su tercera y cuarta dimensión al mirarla de frente se descubrirán los otros mensajes que lleva dentro: La Torre Eiffel y el León, símbolos del Tour de Francia; los mineros y su patrona, la Virgen de Guasá, que simboliza la fuerza de la ciudad de sal; y la representación de los grandes del ciclismo de ruta del país: Egan Bernal llegando a la meta junto con Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Esteban Chaves y Efraín “El Zipa” Forero.



La develación oficial se llevará a cabo el próximo sábado 7 de diciembre en la Unidad Deportiva del Barrio San Carlos, en Zipaquirá donde será instaurada. Egan Bernal estará presente para inaugurar el monumento en compañía del pueblo que lo vio crecer y celebró su triunfo.



También se entregará el premio “Gabriel Alejandro Silva, sembrando vida”, que reconocerá a la persona y empresa que hacen gestión por el planeta. “Este premio también hace parte de un homenaje a un gran amigo que falleció este año y siempre hizo algo por la tierra, sembró más de 150 mil árboles con el ejército. Honró su memoria con este reconocimiento que se hará anualmente frente al monumento”, cuenta Fitzgerald.



Es así como el forjador de hierro logró plasmar en una escultura de gran formato un acontecimiento histórico que llena de orgullo a los colombianos haciendo un homenaje con un monumento a Egan Bernal que quedará expuesto siempre para que todos lo puedan visitar y recordar. Es el segundo que instaura en el país después de “El Amigo Multimisión”, en representación de la paz y la reconciliación, ubicado en el lugar que lo vio crecer: Santa Rosa de Cabal.



