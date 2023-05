En un mes y medio arrancará en Bilbao (España) el Tour de Francia y es una gran incógnita si el crédito colombiano Egan Bernal integrará el lote de ciclistas.



Bernal termina este domingo su participación en la Vuelta a Hungría, una carrera en la que acabará en el top 10 y en la que ha hecho kilómetros en busca de una buena forma para ser tenido en cuenta por los técnicos para la prueba francesa.



Luego de recuperarse del fuerte accidente del 24 de enero del 2022 en el que casi queda en una silla de ruedas y hasta su vida corrió peligro, el corredor de 26 años intenta recuperar el terreno perdido.

Hace unos meses, Rod Ellingworth, subdirector del Ineos, señaló que otra de las opciones sería llevar a Bernal al Tour como gregario.



“Si Egan está lo suficientemente en forma, por qué no llevarlo al Tour. Por su experiencia y la ayuda que puede aportar al equipo. La puerta está abierta”, dijo esa vez. EL TIEMPO consultó con tres expertos del ciclismo europeo, quienes analizaron las opciones de Bernal para volver a la prueba que ganó en el 2019.



“Es posible que en el Ineos no te digan toda la verdad. A lo mejor una pierna de uno bueno vale más que dos de uno malo. La gran pregunta es si Egan está en condiciones para ir”, comentó Javier Mínguez, técnico de ciclismo.



Y agregó: “¿Lo irá a disputar? No está fácil. Lo otro, ¿está en condiciones de ir a trabajarle a otro? Lo claro es que exigirle a Bernal hoy es una descalificación”.

Mínguez es partidario de hablar frente a frente con el corredor. “Bajo qué condiciones iría. Es un año difícil para él y si lo quieren recuperar, hay que dejarlo tranquilo, no meterle presión. Hay que hablar primero con él a ver qué condiciones y si está dispuesto a ir”, aseguró el DT.

Es mejor esperar

Egan Bernal Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPO

Andrea Tafi es un excorredor. Ganó al Giro de Lombardía en 1996, fue campeón mundial en 1998 y un año después se impuso en la París-Roubaix. Hoy es comentarista de la televisión en el Giro de Italia.

Ineos, antes de tomar una decisión, tiene que hablar con él y mirar a ver si todo está bien, si su recuperación ha ido de la manera que ellos quieren FACEBOOK

“Ineos, antes de tomar una decisión, tiene que hablar con él y mirar a ver si todo está bien, si su recuperación ha ido de la manera que ellos quieren”, precisó.



Para Tafi, es una decisión que ya está tomada y que solo lo dirán unos días antes del arranque de la competencia. “Yo prefiero esperar. Ha tenido mala suerte. Puede ser que en estas carreras haya hecho buenos números, como en Romandía, cuando acabó de octavo. Es un gran corredor, pero la mejor decisión es esperar”, contó.



“No tienen que arriesgar nada, no le deben meter ninguna presión. Me gustaría más aguantarlo para la Vuelta a España, porque ir al Tour demanda mucho trabajo y no sé si él esté en esas condiciones para ir”, sentenció Tafi.

Eduardo Chozas es un exciclista español, hoy comentarista en Eurosport, encargada de transmitir la mayoría de competencias en la televisión del Viejo Continente. Señala que es pronto para llevar a Egan a una grande, pero que si lo deciden, le puede servir al corredor como un aliciente.

Facebook Twitter Linkedin

Egan Bernal en la Vuelta a España 2021 Foto: EFE

“Todavía está recuperándose de ese brutal accidente. Hace lo que puede en las carreras y no hay que meterle presión. Hay que darle tiempo al tiempo. Ha perdido un año por el accidente, las lesiones y eso hoy en día es complicado recuperar”, advirtió Chozas. Dice que Chris Froome tuvo un fuerte accidente y no volvió a ser el mismo, pero que Egan busca su mejor forma y es mucho más joven.



“Hoy no veo a Egan como cuando ganó el Tour o el Giro, no tiene ese nivel, pero tampoco veo por qué no llevarlo. Ineos tiene pocas opciones de ganar el Tour, más bien irán por un podio, un top 5, y para Bernal sería un premio, claro, siempre y cuando lo lleven sin presión, aunque uno a esas carreras siempre va a realizar un trabajo”, precisó Chozas.



No hay nada definido. Bernal quiere ir, hay posibilidades. Este año, Egan tiene 28 días de carrera y 4.342 km en sus piernas, pero su estado de forma de cara al Tour lo definirá todo.





