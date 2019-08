Egan Bernal sobre Nairo: ‘Es el ciclista más importante de Colombia’

El día esperado llegó: Egan Bernal presentó su título como campeón del Tour de Francia a Colombia en un homenaje que le hicieron en Zipaquira y en sus declaraciones habló del significado de su logro, de lo que viene en su carrera y unos de sus mayores elogios fueron para Nairo Quintana.

Sus declaraciones

La presencia de grandes exciclistas colombianos en su homenaje. “Es increíble tener a estos exclicistas acá, son motivo de orgullo para nosotros y para los niños que vienen atrás, esto es un verdadero honor. Gracias por permitirnos soñar que algún día íbamos a ganar el Tour de Francia”.



¿Por qué una rueda de prensa frente a todo el público? “Me siento muy orgulloso de ser colombiano, de ser cundinamarqués y más de ser de Zipaquirá. Me siento orgulloso de poder traer esta camiseta amarilla A Colombia y sobre todo traerla a Zipaquirá”.



Llegar a ser como Egan. “Si le gusta montar en cicla lo va ser lo mejor posible. Es mi ejemplo, los niños ahora pueden tomarlo. Cuando yo vivía en el barrio Bolívar, si alguien me hubiera dicho que ganaría un Tour no lo hubiera creído. Todo lo que se hace con amor se puede lograr. Yo era un niño que le gustaba salir a montar bicicleta con mis amigos. La clave es disfrutarlo, a los niños solo les puedo decir que disfruten montar bicicleta, es lo más importante”.



La llegada de Richard Carapaz al equipo Ineos. “Yo no pienso en el futuro, quiero disfrutar aquí y ahora. Estoy disfrutando de estar con ustedes y ya llegará el tiempo de pensar en las diferentes carreras. Si llega Carapaz sería lo mejor para nosotros porque es uno de los mejores del mundo”.



¿Qué significó ganar el Tour de Francia? “No me hado cuenta que gane el Tour. Todo ha pasado tan rápido que hasta ahora cuando los veo acá es que lo creo. Cuando gane el Tour estuve por Bélgica y por todo lado, no tuve tiempo de dormir nada. La verdad es que me siento muy orgulloso de poder aportar algo a Colombia, de darles esperanza a los niños. Mi sueño era ganar el Tour y lo hice”.



La nueva era de los ciclistas colombianos. “Muchos están hablando que esto es nueva era, que tal vez pueda volver a ganar un Tour, pero no estoy seguro. Lo único que es seguro es que pueda volver a montar bicicleta. Para mí no es un trabajo salir a montar 6 horas, lo que quiero es disfrutar y si puedo marcar una nueva era será genial. Pero yo quiero es disfrutar de las cosas básicas: la familia, los amigos y como es levantarse por la mañana y tomarme un café y comer una arepa”.

La posibilidad de tener a Froome y Thomas como gregarios. “No sé si Froome trabaje para mí o el mismo Thomas. Este año me llevaron como gregario de Thomas, la gente me decían que podía ganar el Tour, pero mi trabajo era trabajarle a Thomas. Lo más importante es que ganara el equipo Ineos. La carretera pone a cada quien en su lugar, en su sitio. Si no tienes piernas y te quedas en una subida por más que tengas equipo no vas a llegar. Si llegó hacer el líder Tour de Francia (2020) sería un honor tener a Froome y Thomas, pero si me toca trabajar para ellos también sería un honor.”.



La posibilidad que su carrera sea corta. “No se preocupen, hay Egan para rato. Tengo 22 años, no estoy preocupado por cuándo acabe mi carrera, lo que disfrutó es montar bicicleta y lo haré hasta donde pueda. Cuando termine mi carrera estaré contento en mi casa por lo que hice”.



Su mensaje para Nairo Quintana. “Él puede ganar un Tour, es el ciclista más importante de Colombia. ¡Es Nairo Quintana! Claro que puede ganar un Tour de Francia. Hay que esperar, hay que ir con calma, ya ganó un Giro y una Vuelta a España. A Nairo le diría gracias por darnos el ejemplo que nos dio. Por haberme enseñado tantas cosas en el pelotón, tengo una muy buena relación y mi mensaje sería agradecerle por todo lo que ha hecho por el país”.



