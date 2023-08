Egan Bernal (Ineos Grenadiers) va a disputar su segunda gran vuelta consecutiva en un tortuoso viaje hacia la recuperación definitiva, aunque a la Vuelta 2023, donde aseguró que "una victoria aquí sería muy especial", a pesar de no ser su gran objetivo.

Egan Bernal define su objetivo en la Vuelta a España

Egan Bernal Foto: Christophe Petit-Tesson. Efe

"Una victoria aquí sería muy especial, pero estoy aquí con la mentalidad de ayudar al equipo y hacer lo mejor que pueda para Geraint Thomas que es muy consistente y si viene algo en lo personal bienvenido sea", afirmó el colombiano de Zipaquirá en la rueda de prensa de su equipo.



Bernal recordó que el galés llega a la Vuelta tras haber firmado dos podios en sus dos últimas grandes, en el Tour 2022 fue tercero y en el Giro 2023 segundo y eso es algo "excepcional".



En las aspiraciones del colombiano sigue pesando el gravísimo accidente que sufrió entrenando en enero de 2022 que estuvo a punto de costarle algo más que incluso continuar como ciclista profesional, y por ello llega a la salida de Barcelona con "mi propio objetivo" que no es otro que "hacer una buena base pensando en el siguiente año y con confianza de que me ayude a dar un paso adelante en mi progresión".



"La recuperación va bien, mejorando poco a poco pero ahora estoy en esa etapa en la que no se ve el progreso mes a mes no se ve tan rápido como el año pasado. Sigo muy motivado y tratando de llegar a mi mejor versión posible", explicó.



Sobre lo que se puede esperar de él en una carrera en la que ya fue sexto en 2021 lo tiene claro: "Ayudar al equipo en lo que mas pueda, sentirme útil y que pueda marcar la diferencia si no es ganando contribuyendo al equipo. Con eso me sentiría bien y sería mi ideal".

EFE