El presente del ciclista colombiano Egan Bernal no es el mejor. Se esperaba que a esta altura de la temporada estuviera en Europa, entrenando, corriendo, realizando la primera parte de su año, pero no es así.

La rodilla izquierda aún no está bien para probarse en el lote europeo.

El 'no'

Luego de su retiro en la quinta etapa de la Vuelta a San Juan, en Argentina, Bernal no ha podido correr y tampoco ha entrenado de la mejor manera.



El 15 de febrero pasado fue su última salida en bicicleta y desde su abandono poco lo ha hecho y tampoco la intensidad ha sido alta.

Egan Berna comenzó la temporada en el Tour de San Juan, Argentina. Foto: Luis Barbosa

Se esperaba que reapareciera en Europa en la Vuelta a la Comunidad Valenciana en España, pero esto no fue posible.

Sin afanes

La idea era que estuviera en la París-Niza, que arranca el próximo 5 de marzo, pero el tiempo no le da.



A esas carreras hay que ir a competir, son principales objetivos de los equipos y no pueden llevar a un ciclista a ver cómo está.



Rod Ellingworth, el mánager general del equipo Ineos, confirmó que Bernal se quedará en Colombia y no irá a Europa, por el momento.

“Egan Bernal no correrá en la París-Niza”, dijo, pues se sigue recuperando de la rodilla.



Y agregó: “No hay preocupaciones. Desafortunadamente, tuvo una caída en San Juan y aterrizó sobre la rodilla, nada que ver con el accidente del año pasado, pero como todo, estas cosas toman un poco de tiempo”.



Ellingworth señaló que ni él, ni el equipo Ineos tienen afán de que Bernal viaje y compita.

“Nunca puedes ponerle un marco de tiempo. Pero lo está haciendo bien. Obviamente está un poco decepcionado de no estar en Europa compitiendo en este momento, pero una cosa con Egan es que tienes que detenerlo porque es un tipo ambicioso, como todos estos muchachos. No podríamos haber pedido más de Egan para ser honesto hasta este punto”, señaló.

El especialista

EL TIEMPO habló con el médico que lo trata, Manuel Gutiérrez, quien indicó que Bernal sigue en tratamiento.



“Egan va bien, se sigue recuperando. El problema no es mayor. Sigue en rehabilitación”, contó Gutiérrez, quien ha sido el encargado de la operación de la rodilla y su recuperación.



“Va bien, pero la verdad no se sabe cuándo volverá a competir, pero hay que estar tranquilos porque va bien”, comentó.



Se conoció que es probable que Bernal viaje a Europa y haga parte del Ineos en la Coppi Bartali, del 21 al 25 de marzo, pero toca esperar la evolución de la rodilla.

