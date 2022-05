Este año ha sido difícil para la familia del ciclista colombiano Egan Bernal, quien el pasado 24 de enero tuvo un grave accidente y ahora su mamá, Flor Marina Gómez, confirmó que tiene cáncer de mama grado dos.

"Hoy empieza una nueva etapa! Me detectaron cáncer de seno; les comparto esto porque sé que muchas veces vemos este tipo de situaciones lejanas y creemos que le pasa a los demás pero no a nosotros”, escribió Gómez en sus redes sociales.



Y agregó: “Y bueno, esta vez me tocó a mí y sé que si Dios me puso esta prueba es porque la puedo superar”.

Gran apoyo

Es un momento complicado, pero ella sabe que tiene que luchar y así lo ha dicho.



“La palabra cáncer impacta, pero lo hemos tomado con mucha tranquilidad, con mucha responsabilidad. El hecho de querer hacer las cosas, de hacerme los exámenes, de hacerme el tratamiento rápido porque eso fue lo primero que le preguntamos en el momento que nos dijeron y ya, esa es la ventaja que tiene el tipo 2. Afortunadamente, el mío con tratamiento de quimioterapias seguro que vamos a tener un buen resultado”, dijo Flor Marina Gómez.



Y agregó: “Donde yo estoy ya necesito quimioterapia, pero hay otros niveles más avanzados donde ya necesitan mucho más cuidado, por ejemplo el nivel 4 porque ya ha hecho metástasis y ese no es mi caso. Bueno, eso directamente lo explicaría un oncólogo, no sé explicarlo bien de pronto, tampoco quiero decir algo erróneo, pero me quiero quedar con que tengo el nivel 2, es decir que puedo salir adelante porque se descubrió a tiempo, estamos a tiempo”.



Egan supo de la noticia el día que viajaba para Europa para seguir su recuperación, pero desde donde está apoya siempre a su mamá.



“El resultado me lo dieron el día que Egan viajaba. Él me acompañó donde la mastóloga y yo estaba con él cuando me dieron el resultado. Me abrazó y me dijo, mamita, estamos acá, somos un equipo. Hemos salido de muchas y esta es otra más. Me brindo total apoyo y eso es lo que ha estado haciendo, muy preocupado, muy ahí conmigo siempre lo que necesite. Pendiente”, dijo Gómez a la revista Semana.



"Yo pienso que con una dos mujeres que digan venga, sí, hagamos ese autoexamen, vayamos a que nos hagan la mamografía, yo estaré muy feliz. Yo sé que muchas mujeres lo van a hacer y tendrán conciencia de lo importante", declaró.



