Flor Marina Gómez, mamá del ciclista colombiano Egan Bernal, anunció este miércoles que el cáncer no se ha ido y que seguirá su lucha.

"Estábamos a la espera del resultado de una nueva patología y lamentablemente salió positiva", dijo.

Y agregó: "Tengo que entrar nuevamente a cirugía para que me hagan un tratamiento axilar. Vamos con toda, con la misma actitud, a seguir adelante, a seguir luchando".



El pasado 25 de octubre se sometió a una cirugía en la que le extirparon un seno, pero luego de los análisis el cáncer sigue.



"Hay que llevar las cosas de la mejor manera", señaló.



Flor Marina Gómez confirmó el pasado 11 de mayo que padecía de cáncer de seno en etapa 2 y que se sometería a varias sesiones de quimioterapia.



"A todas las personas que me han seguido en mi proceso de cáncer de seno, les cuento que ayer me hicieron mi mastectomía, hoy estoy sin mi senito, pero estoy viva y eso es lo importante. Nuevamente la invitación al autoexamen, al autocuidado y dejarles un saludito. Seguimos adelante”, contó.

