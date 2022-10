Flor Marina Gómez, la mamá de Egan Bernal, es otra victoriosa como su hijo. En un año difícil para la familia, ambos han salido adelante y siguen luchando.

Flor Marina fue diagnosticada en mayo de este año con cáncer de seno, meses después del terrible accidente de Egan Bernal.

La lucha de Flor

Desde entonces, empezó su lucha, la que está sacando adelante de manera victoriosa contra el cáncer. Ya terminó sus quimioterapias, ahora espera la cirugía.



Este miércoles, en diálogo con Caracol Radio, contó detalles de este proceso, y habló también de la evolución de su hijo.



"Ha sido una tras otra, tras otra, pero como le digo a mi hijo, no puedo decir fue un año malo, porque finalmente pudo haber sido más malo. Es quedarnos con que estamos vivos, juntos y luchando", comentó.



"Uno piensa que es algo lejano... Es muy duro ver que tantas mujeres padecen lo mismo"., agregó.



Contó que tras exámenes de rutina se enteró del cáncer. Primero no le vieorn nada, pero tras insistir, los médicos descubrieron una masa. "Fue por un presentimiento de Egan, él me decía que fuera a controles, me insistía. Le dije que esperáramos salir de lo suyo y me ponía en control. Mi papá tuvo cáncer, pero de seno no había antecedentes en la familia", relató.



"Todo fue rápido, me diagnosticaron y menos de un mes ya estaba en quimioterapias. No le dimos chance al cáncer de avanzar".

Evolución suya y de Egan

Facebook Twitter Linkedin

El ciclista Egan Bernal. Foto: AFP

"Aún me falta la cirugía, pero pude aguantar la qimios, que es algo muy fuerte", comentó Flor respecto al proceso.

En días pasados, el propio Egan dio la noticia en redes, celebrando el fin de las quimoterapias de su mamá.



"Uno se aferra a la vida, uno piensa que no hacia lo suficiente por mí. Uno valora la vida... nunca tuve dolor. Egan no me creía, me decía, ¿cómo así que está bien, mam, si le hicieron una quimio? A mi no me dolía nada".



Ya sobre la evolución de Egan, Flor comentó que cada día se siente más orgullosa, sorprendida y bendecida.



"Ese niño... todos los días nos sorprendía con algo, cuando caminó por primera vez... Luego la bicicleta, al otro día hacia algo más, por más dolor, que era demasiado, nunca se rindió, nunca dijo me voy a morir o voy a quedar en silla de ruedas".



"Faltando dos quimios llegó de Europa, lo operaron para quitarse algo de la rodilla y al otro día ya estaba andando normal. Eso me motivó, si mi hijo no se quejó, no lo iba a hacer yo", agregó.

Finalmente comentó sobre la nueva etapa de Egan como gregario, algo a lo que no estaba acostumbrado: "Él dice que disfruta igual porque bendice mucho poder estar ahí, así sea de gregario, el hecho de caminar es una bendición. Si le toca de gregario, lo hace con amor y cariño. Dice, 'Algún día vuelvo a ganar carreras', es ambicioso. Es consciente de que va de a poco".





DEPORTES

Más noticias de deportes