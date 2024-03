Egan Bernal: su décimo podio en el World Tour, que ilusiona a todo un país

Egan Bernal volvió a mostrar esa garra que lo caracteriza y se quedó con el tercer lugar del podio de la Vuelta a Cataluña, luego de terminar a 5 minutos y 3 segundos del campeón Tadej Pogacar, quien arrasó, ganando cuatro etapas de siete, y a un minuto y 22 segundos de Mikel Landa, que fue segundo.

Hace dos años luchaba por volver a caminar. Se había salvado de morir y por poco queda en silla de ruedas tras el accidente de enero del 2022, cuando se chocó con un bus que dejaba un pasajero en la vía Bogotá-Tunja.

Y hace un año, por esta época, todo era una incertidumbre para él. Trataba de reencontrarse, de volver a ser, primero, un ser humano que vivió tormentosos momentos y, luego, un ciclista normal, sin pensar que debía, de forma obligatoria, volver a ser un ganador.

Hoy, luego de mucho sacrificio y arduo trabajo, Bernal recupera esa sensación del ciclista que puede tener las capacidades de pelear un podio en una carrera del World Tour.

Egan Bernal (der.), en el podio de la Vuelta a Cataluña, junto a Mikel Landa (izq.), segundo, y Tadej Pogacar (cen.), campeón. Foto:EFE Compartir

Egan lo dijo hace poco: “Si hace un año me hubieran dicho que a esta altura de la temporada habría hecho los resultados que he conseguido, la verdad, no lo hubiera creído”.

La historia de podios comenzó en 2018

El de este domingo en Cataluña es el décimo podio del corredor de Zipaquirá en la máxima categoría del ciclismo. Todo comenzó en el 2018, tras escoltar en la general a Primoz Roglic en la Vuelta a Romandía. Su primer título en el World Tour fue cuando ganó el Tour de California, en una dura pelea con Tejay van Garderen.

Precisamente en Cataluña, en 2019 acabó de tercero, detrás de Miguel Ángel López, campeón, y de Adam Yates, segundo. Ese mismo año fue primero en la Vuelta a Suiza y ganó el Tour de Francia, en una temporada de ensueño que terminó con el tercer lugar en el Giro de Lombardía.

Se fue en blanco en 2020, no obtuvo podios en el WT y se guardó todo para el año siguiente. El dolor en la espalda lo sacó de toda opción de pelear por algo grande. Incluso, se retiró del Tour de Francia cuando defendía el título.

En el 2021 volvió. Acabó de tercero en la Strade Bianche, escoltando a Julian Alaphilippe, segundo, y a Mathieu van der Poel, campeón.

Ganó el Giro de Italia y con esa victoria se acabaron los ‘gloriosos’ para Egan, pues llegó el brutal accidente y no volvió a ningún cajón del podio en el World Tour.

Hace casi tres años no terminaba en el podio de una carrera de las grandes ligas del ciclismo y lo hizo ayer en Cataluña, en una sensacional actuación que lo único que tiene como resultado es que él, el Ineos y todo un país se ilusionen para volverlo a ver como el ciclista ganador que fue.

Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@LisandroAbel

