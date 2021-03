Egan podría perderse una carrera por restricciones en Italia

El ciclista colombiano Egan Bernal se mantiene a la expectativa de poder competir en la Strade Bianche, este sábado, carrera que está en vilo debido a las restricciones que hay en la región de Siena debido a los brotes del coronavirus por la variante británica y brasileña.

La región de Siena, sitio de salida y de llegada de las competencias masculinas y femeninas, está en "código rojo", según la organización de la competencia.



"Aunque Siena ahora está clasificado como 'código rojo', eso no tiene ningún impacto en la carrera, solo en el público. Por supuesto, cualquier cosa puede pasar con el virus, pero por el momento aún no hemos recibido ningún aviso de que la carrera no puede tener lugar", dijo la organización de la competencia.



Según los medios, las autoridades han dicho que la parte por donde transitará la competencia ha tomado medidas para evitar que aumenten los contagios y la zona entró en un bloqueo durante los próximos ocho días.



"Por ahora, la carrera está confirmada", dijo una persona de RCS Sport, la empresa organizadora, a la página especializada www.cyclingnews.com



Bernal hace parte del Ineos para la prueba, que se llevaría a cabo sobre un trazado de 205 km.



