Egan Bernal, un campeón antes de nacer

La decisión de elegir el nombre para un bebé no es nada fácil. Muchas veces el padre y la madre discuten, pelean y no hay consenso. Imagínense si el niño que va nacer escribiría un capitulo inolvidable en la historia del deporte colombiano. La elección del nombre no sería nada fácil y muchos menos imaginaron Flor Gómez y Germán Bernal, padres del primer campeón colombiano del Tour de Francia, lo que significaría.

José Bulla, el médico que asistió el nacimiento, y que era de confianza de la familia, fue parte importante a la hora de escoger el nombre. “Se va a llamar Egan. En griego creo que significa campeón, como echado pa’lante. Póngale así y déjeme ser el padrino”, dijo Bulla en su momento. Y lejos de la realidad no iba a estar.

Egan es un nombre de origen gaélico escocés -lengua indoeuropea de la rama celta- que está relacionado con el el antiguo gaélico 'Mac Aodhagain' y viene directamente del nombre del dios pagano ‘Aodh’ y ‘fuego’.



¿Casualidad o causalidad? Lo cierto es que Bulla y el significado del nombre tuvieron razón. Egan Arley Bernal Gómez, fue un campeón que hoy puede decir que está en la cima del ciclismo mundial.



