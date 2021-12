El 2021 era para Egan Bernal una expectativa, el de saber quién era el verdadero ciclista, el del 2019 que ganó el Tour de Francia o el del 2020, que se retiró de la misma competencia, cuando defendía el título.

Bernal, de 24 años, comenzó el año con muchos interrogantes. Los dolores de espalda que lo aquejaron un año atrás, esos que lo obligaron a bajarse del Tour, de irse de la mejor carrera del mundo por la puerta de atrás, fueron tratados, pero una cosa son los entrenamientos y otra, la reacción del cuerpo en competencia.



Le puede interesar: (Deportista del año EL TIEMPO: Zambrano, el relámpago de plata)



El problema radicó en una escoliosis en la columna, un disco alcanzó a pinchar un nervio que irriga el glúteo y baja hasta la pierna; es exactamente en el lugar donde le dolía.



Se trató con rehabilitación, ultrasonido, con la idea de bajar la inflamación y luego empezar a fortalecer la zona lumbar.

Buen comienzo

El arranque de la temporada para él fue muy buena. No ganó, eso es cierto, pero recuperó la confianza, pues fue 64 en la Estrella de Besseges, su primera carrera, luego terminó de tercero en el Tour de la Provenza, donde fue clave para que Iván Sosa fuera el campeón.



Luego, el ciclista zipaquireño fue segundo en el Trofeo de Laigueglia, y tercero en la Strade Bianche, que fue una prueba clave, pues supo que podía ser un corredor de pruebas de un día. Terminó detrás de dos grandes y especialistas, Mathieu van der Poel, el ganador, y de Julian Alpahilippe, segundo.



Le puede interesar: (Meluk le cuenta: (No había posibilidad de equivocarse))



El cuarto lugar en Tirreno Adriático le dijo a Egan que esa larga y tortuosa recuperación había dado sus frutos y que su salud, aunque no estaba del todo bien, era buena.

Los dolores de espalda no habían desaparecido, pero sí se sintió en buena forma, no eran los del Tour del 2020.

Facebook Twitter Linkedin

Egan Bernal en la contrarreloj final del Giro de Italia. Foto: AFP



Su máximo objetivo fue el Giro de Italia. Llegó como uno de los máximos favoritos y cumplió.



En la primera parte de la carrera fue atacante y en la última se dedicó a defender su diferencia para obtener el triunfo final, el segundo título en una grande para él.

Se impuso en dos etapas, la primera entre Castel di Sangro y Campo Felice (Rocca di Cambio), de 158 km, y la segunda que unió a Sacile y Cortina d’Ampezzo, de 152 km.



Egan Bernal se convirtió en el tercer ciclista colombiano en obtener el título de una competencia de tres semanas, luego de los triunfos de Luis Herrera en la Vuelta a España de 1987, de Nairo Quintana en el Giro de 2014 y la Vuelta a España del 2016 y del mismo Bernal en el Tour del 2019.



Le puede interesar: (Dressel se bañó en oro en Tokio: un acto de fe)



El colombiano estuvo acompañado en el podio por el local Damiano Caruso y el británico Simon Yates, quienes le hicieron la vida imposible en la semana final, pero de quienes se defendió tácticamente.



Después de la celebración, Egan volvió a contagiarse de covid-19 y se quedó en Mónaco recuperándose; volvió al país, superó el virus y poco preparó la Vuelta a España.



Llegó a la prueba a luchar contra Primoz Roglic, pero la gasolina no le alcanzó para estar dentro de los cinco mejores y acabó en la sexta casilla. Era la primera vez en la ronda Ibérica.

Facebook Twitter Linkedin

Egan Bernal, ciclista colombiano en la Vuelta a España. Foto: EFE/Manuel Bruque



Luego, no corrió más, se despidió del año competitivo con 66 días de carrera y 10.642 kilómetros en sus piernas.



Bernal recuperó la confianza de verse ganador, campeón, de poder decir que está en condiciones para volver a ser el ciclista grande del lote internacional.



En la larga temporada obtuvo un título, el del Giro, ganó dos etapas, también en la prueba italiana, y obtuvo cuatro podios, dos de ellos en el World Tour, la máxima categoría, tras el triunfo en el Giro y el tercer puesto en Strade Bianche.



Termina un buen 2021 para Egan Bernal. El triunfo en el Giro, los podios que hizo, el sexto puesto en el escalafón mundial de la Unión Ciclista Internacional (UCI) confirman que el año para él fue excelente, pues volvió a celebrar en una grande, regresó por el camino triunfador, se sintió ganador y líder del Ineos. Y lo más importante, esos dolores de espalda no son los mismos que los del 2020, algo que lo hace ilusionarse para un 2022 que tendrá como meta el Tour.



Le puede interesar: (Verstappen, la herencia de un campeón de la Fórmula 1)



Deportes