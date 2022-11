Sin poder competir durante buena parte del 2022 a raíz del grave accidente que sufrió en carreteras de Gachancipá (Cundinamarca), el pasado 24 de enero, el ciclista colombiano Egan Bernal tomó un inusitado protagonismo durante la campaña presidencial de este año.

Egan tomó fuertes posiciones políticas que le generaron el rechazo de los seguidores de Gustavo Petro, quien, a la larga, fue el ganador de las elecciones presidenciales y asumió el cargo el pasado 7 de agosto.



Tras conocerse el resultado de la contienda electoral, Egan había bajado los decibeles sobre el asunto. Pero este jueves, el campeón del Tour de Francia 2019 y del Giro de Italia 2021 reapareció en redes con un par de curiosas publicaciones.



En la primera, en su cuenta de Twitter, se ve al ciclista cargando una cubeta de huevos en su mano derecha y una bolsa colgando del manubrio de su bicicleta. Y la fotografía está acompañada de un mensaje.

Comprando lo del almuerzo hoy en la tienda del barrio, la Veci dice que ya piensa en vender su negocio porque los precios se le han elevado y no la puede mantener. Que cagada 😑 pic.twitter.com/WiNXuF9uFm — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) November 10, 2022

Egan Bernal montó una historia en Instagram haciendo mercado. Foto: Instagram: @EganBernal

"Comprando lo del almuerzo hoy en la tienda del barrio, la Veci dice que ya piensa en vender su negocio porque los precios se le han elevado y no la puede mantener. Que cagada", escribió.



Pero no fue la única referencia. En una historia de Instagram puso una foto en la que se queja de otra manera: "Ya pa lo que alcanzan 100 lucas donde la veci!.



La publicación tuvo reacciones encontradas. Algunos le daban la razón en su queja por la subida de los precios de los alimentos y criticando, de paso, la reforma tributaria impulsada por el Gobierno.



Otros, en cambio, le hicieron diversos ataques, unos por su posición política en la época de las elecciones y algunos, diciéndole que tuviera cuidado de no sufirr un nuevo accidente por maniobrar la bicicleta mientras cargaba la cubeta de huevos.



Bernal regresó a competencias en agosto de este año, en el Tour de Alemania, y ya entrena para la próxima temporada, en la que espera volver a competir en una de las grandes.



