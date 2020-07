'Me gusta hablar encima de la bicicleta': Egan Bernal

El ciclista colombiano Egan Bernal se despide de Colombia, pues el domingo se irá para Europa con el objetivo de defender el título del Tour de Francia.



La preparación: Lo he hecho bien. Traté de hacer algo similar a lo del año pasado, hacer una base de volumen, una buena base de kilómetros en el arranque y coger la forma, viajar y hacer las carreras. Hasta ese punto todo iba bien, llegué en buena forma. Cuando nos tenemos que devolver comienza lo complicado. Muchos ciclistas lo tomaron de forma diferente. Unos hicieron rodillos, mantener la forma, yo lo que hice fue descansar, tener un respiro, era complicado tener ese pico de forma hacia el Tour.



El nivel de las carreras. Va a estar muy alto. Algunos han hecho locuras en el entrenamiento, en rodillo, cuando salimos a la carretera. Será un año extraño, importante, por todo lo que ha sucedido. Hay pocas carreras para hacerlo bien, por eso creo que habrá bastante nivel. Hay ciclistas que tienen presión, hay equipos que se pueden acabar, otros pedalistas terminan contratos, por eso hay presión.



La guerra psicológica al Ineos: Estoy aislado de todo lo que hablan. Mucha gente no me cree, pero no escucho lo que dice el uno y el otro. Donde hay que hablar es encima de la bicicleta. Lo que dicen lo pueden tomar como guerra psicológica, otros no, pero lo que hago es estar aislado, entrenar bien, llegar de la mejor forma a las carreras en Europa. No soy fanático de ver muchas noticias, eso puede ser contraproducente.



Un Tour sin público: se va a extrañar, porque en esas etapas de alta montaña uno siempre vive al pie de la gente, pero si no se hacen las carreras con gente, pues eso es lo que hay que librar.



Opciones de Colombia para ganar el Tour: es una carrera difícil, es la más importante del mundo, pero todos los que irán se han ganad su cupo, como Nairo, que ha hecho tres veces podio; Urán una vez, por eso siento que como colombianos vamos a querer ir y hacer lo mejor posible. Es difícil prometer ganar el Tour, pero lo que entiendo es que todos los que vamos a ir nos hemos preparado de la mejor forma, unos para ganar, otros para ganar etapas y otros más para ayudar a ganarles a otros.



El liderato en el equipo: eso no es complicado. Es llegar a las carreras previas al Tour y demostrar que estoy en buena condición. El equipo tiene bastante experiencia de tener una preparación para ganar el Tour y ellos sabrán desde la primera competencia quién está mejor. Ineos me paga por correr con ellos. Si me toca trabajar para los otros, lo haré, y ellos harán lo mismo. En el ciclismo no se puede mentir y se sabrá quién está mejor.



La salida de Froome: no es fácil. Es un campeón. Tiene ganas de ganar, de ser líder, de ir a una carrera y reventarla. Es algo de admirar. tal vez algunos después de ese gol se quiera retirar, pero no es así. Era difícil que le aseguraran en el equipo ser líder único. Este cambio le puede venir bien. El otro año será un rival y será difícil competir con un corredor de alto nivel. Él sigue siendo compañero, un amigo y en este Tour seguirá con nosotros.



Programa a su llegada a Europa: :iré a Andorra. Me uniré a mis compañeros y eso es lo que más deseo. Luego haré las carreras propuestas. Después del Tour analizaré cómo estoy para ver si voy al Mundial, que es a los ochos días. Vamos por a paso, pero me gustaría estar en el Mundial.



