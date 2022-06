El ciclista colombiano Egan Bernal se convirtió en protagonista de la campaña por la Presidencia de la República. Tras haber expresado públicamente su respaldo al candidato Federico Gutiérrez, la reacción de los seguidores de Gustavo Petro ha sido grande en contra de él.

Egan se ha enfrascado en una discusión en redes con los partidarios de Petro e incluso ha lanzado trinos en un tono que muchos de sus fanáticos le han reprochado.



Por esta razón, algunos seguidores de Petro han promocionado en Twitter la etiqueta #UnfollowEgan, con la idea de que el ciclista del Ineos Grenadiers pierda alcance en esta red social.

Así respondió Egan Bernal a la campaña en su contra



La respuesta de Egan a la iniciativa, otra vez, está cargada de sarcasmo, y aprovechó para lanzarles una indirecta a los que afirman que no es él quien escribe los trinos.

¡Uyyy sí que pereza ese Egan Bernal! deberíamos todos dar An follow Egan

Att: El que le redacta los tweets, que no soy yo.

Pdta... Los quiero mucho a todos ❤️ — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) June 1, 2022

"¡Uyyy sí que pereza ese Egan Bernal! deberíamos todos dar An follow Egan

Att: El que le redacta los tweets, que no soy yo. Pdta... Los quiero mucho a todos", escribió el campeón del Tour de Francia 2019 y del Giro de Italia 2021 en sus redes sociales.



Una hora después de la publicación, el trino tenía más de 4.000 "me gusta", pero también decenas de furiosas reacciones por parte de los seguidores de Petro.



Egan Bernal tiene más de 437.000 seguidores en su cuenta de Twitter.



