Egan Bernal habló, por primera vez, luego del accidente que sufrió el pasado 24 de enero, cuando chocó contra un bus mientras realizaba un entrenamiento en la bicicleta contrarreloj.

Bernal pasó por el quirófano en cinco ocasiones y en una casa, cerca de la Clínica Universidad de la Sabana, se refirió al accidente y al futuro como deportista.



“Sí, ojalá, porque quiero recuperarme lo más rápido posible. Igual en este momento estamos en una fase en la que primero quiero ser autosuficiente, quiero hacer las cosas por mí mismo, que no me ayuden así sea a levantarme de la cama, que todavía me tienen que ayudar", dijo.



Y agregó: "Primero quiero concentrarme en eso, en lo básico, y cuando tenga toda la movilidad de mi cuerpo, pues empezar ya a enfocarlo un poquito más en lo deportivo, pero la idea es volver a competir lo más rápido posible”, le dio Bernal a la Revista Semana.

El accidente



Bernal se recupera a pasos agigantados de las lesiones que le causó el accidente, se le ha visto activo en sus sesiones de rehabilitación acompañado por el grupo multidisciplinario.



“He tenido todo el apoyo, me escribió el mánager del equipo, también Jim Ratcliffe, que es la persona que patrocina al Ineos, y tengo el apoyo de ellos. De hecho, cuando me caí, el equipo se quedó, o sea, mi entrenador, masajista y el médico se quedaron dos semanas, mientras salía de la uci y luego otra semana más, mientras me organizaba”, contó a Vicky Dávila.



El campeón del Tour de Francia del 2019 agradeció a su equipo Ineos, que ha estado pendiente de su estado de salud desde el mismo día del suceso.



“Me consiguieron esta casa donde me estoy quedando, cerca de las terapias. Acompañaron a mi familia y estuvieron superpendientes. Así que siento que tengo todo el respaldo del equipo y es chévere no sentir cómo esa presión de que tengo que demostrar algo para seguir siendo apoyado por ellos y la verdad que me siento tranquilo”, precisó.



Sobre al accidente, contó que no vio el bus y recordó el fuerte dolor que sintió, luego del duro golpe.



“Me estrellé contra el bus a 62 kilómetros por hora. El bus estaba quieto. En ese momento imagínese el dolor. Caí y dije: me di muy duro. Fue un golpe en seco. Pensé que no había sido una persona, porque hubiera salido resbalado. Que no había sido una moto o un carro, porque habría salido volando. Pensaba que había sido una mula o un bus. Tenía tanto dolor que lo que hacía era mirar hacia abajo, estaba tendido en la vía. En ese momento se bajó la persona que me estaba acompañando”, precisó.

Lágrimas



Cuando estaba en la clínica se dio cuenta que el accidente fue duro y que pudo morir.



“No, la verdad sí lloré. ¿Sabe en qué momento? Cuando me hicieron lo del fémur, cuando lo pusieron en su posición, fue como un momento de impotencia en el que no quería que lo hicieran. Y, claro, el doctor me cogió. Uno no se puede mover, me sentí tan frágil, le dije: por favor, se lo suplico, no, y cuando hizo el movimiento pues imagínese el dolor. No solo por el fémur, sino el dolor porque me estaba cogiendo acá arriba. Me dolían el cuello, la columna, todo, cuando me hizo ese movimiento fue cuando lloré un poquito”, afirmó.



"Recuerdo que me estaban llamando: Egan, Egan… y me desperté, obviamente uno está medio dormido todavía y me acuerdo que lo primero que me dijeron fue: ¿puede mover las piernas? A mí cuando me preguntan eso, yo dije: creo que la cirugía no fue solamente el fémur, fue como una corazonada", señaló.



pero en ese instante era muy difícil establer lo que habpia pasado, pero él, como deporista de alto rendimiento, se dio cuenta del inmenso problema.



"Empecé a mover las piernas y empezaron como a tocarme: ¿siente esto?, ¿siente lo otro? Y yo dije: juepucha, la cirugía no fue solamente de fémur… Porque, como le digo, cuando entré a la cirugía no tenía ni idea de que me iban a hacer todo esto, que tenía la cervical rota, la T5, la T6 y todas esas cosas de atrás que no entiendo mucho todavía", sentenció.





