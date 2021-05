¡Sin tapabocas! Bardet y Jai Hindley, directos y claros con Egan

Romain Bardet y Jai Hindley son los dos corredores que lucharán por el título del Giro de Italia en el equipo DSM y son fuertes rivales de Egan Bernal.

Bardet se estrena en el Giro, pues siempre ha tomado la opción de correr el Tour de Francia, pero esta vez el recorrido montañoso lo hizo cambiar de opción y habló de Bernal.



Le puede interesar: (La camiseta rosada cumple 90 años: la historia)



“Egan es un gran corredor, ya lo demostró siendo el campeón del Tour del 2019. Es la primera vez que hace el Giro y seguro que será un gran rival. Si está en condiciones, al ciento por ciento será uno de los que peleará el título”, dijo en una rueda de prensa virtual a la que asistieron solo dos medios colombianos.



Y agregó: “Seguro que estará en la pelea. Egan es un ciclista muy talentoso. Lo demostró ganando el Tour. Es que es el mejor escalador del mundo”.



El francés, de 30 años, señaló, en cuanto a la capitanía del equipo, que la carretera decidirá quién tendrá las mejores opciones entre él e Hindley para luchar por la camiseta rosada.



“Llegamos a la competencia pensando en pelear. Jai fue segundo el año pasado y tenemos opciones de luchar. En cuando al tema del liderato entre ambos, pues debo decir que la carretera lo dirá y no habrá ningún inconveniente para lo que vaya a pasar”, declaró.



Bardet, este año, ha sido 60 en la Omloop Het Nieuwsblad, 20 en Strade Bianche, octavo en Tirreno-Adriático, 27 en Milan San Remo y noveno en el Tour de los Alpes, resultados importantes para él, tras el cambio del AG2r al DSM.



Le puede interesar: (Egan: así fueron los 8 meses de su dolorosa y difícil recuperación)



Hindley, por su parte, hará por tercera vez parte del lote de la competencia italiana. Fue 35 en el 2019 y el año pasado terminó de segundo y se impuso en la jornada entre Pinzolo y Laghi di Cancano, de 202 kilómetros.



Es un corredor joven, de 25 años, que despuntó en el Giro, tras quedar a una diferencia de solo 39 segundos del campeón, Tao Geoghegan, pero esta vez advierte que el DSM viene fuerte para ir por el título, el que luchará al lado de Bardet.

Facebook Twitter Linkedin

Jai Hindley, líder del Giro de Italia. Foto: EFE

Sobre Egan, Hindley sabe que será un fuerte rival y señaló que el colombiano tiene a su favor que ha entrenado mucho en altura, pues esta vez el Giro tendrá etapas por encima de los 2.000 metros.



“Sabemos que Egan es colombiano y seguramente se adapte mucho mejor a las etapas que tienen mucha montaña y que sean de mucha altura. Para nosotros seguramente será muy difícil y que seguramente la altitud será como difícil”, declaró Hindley a EL TIEMPO.



Este año, el ciclista australiano ha sido 18 en París Niza, se retiró en la Vuelta a Cataluña y en el Tour de los Alpes, y a pesar de su temporada no muy grata, advierte que no le preocupa e tema de las subidas largas y de mucha altura.



“Esa dificultad no la veo, porque disfruto ese tipo de subidas. Reconocemos las buenas cualidades que tiene Egan y trataré hacerlo lo mejor que pueda para mí y para mi equipo. Además, sé que él se estuvo preparando en España y seguro estará en buenas condiciones”, sentenció el corredor.



Hindley es casilla 73 a 49 del líder del Giro, Filippo Ganna, y cede con Bernal siete segundos, mientras que a Bardet lo separan 55 segundos del primer puesto y 13 con Egan. Nada dicho, todo por decidirse.



Le puede interesar: (Egan: así fueron los 8 meses de su dolorosa y difícil recuperación)



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel