Egan Bernal se confiesa: revela el único equipo de fútbol del que es hincha en Colombia

Egan Bernal es una de las grandes estrellas, junto con Nairo Quintana, Mark Cavendosh y Rigoberto Urán, en el Tour Colombia 2.1 que se está llevando a cabo desde el pasado martes por las carreteras de Boyacá y Cundinamarca.



El pedalista de 27 años de edad se vistió con la casaca de la Selección Colombia de ciclismo (no está corriendo con su equipo Ineos Grenadiers) para afrontar la carrera que vuelve tras cuatro años de ausencia.

Rigoberto Urán, Nairo Quintana y Egan Bernal.

Egan no ha podido tener tanto brillo y protagonismo, como él quería tener antes de la carrera, eso sí, no le pierde pisada al líder en la clasificación general, Rodrigo Contreras, y está a 30 segundos del corredor del Nu.



El zipaquireño está demostrando que de a poco recupera su ritmo competitivo, aquel que perdió en enero de 2022 luego de un grave accidente en una carretera de Cundinamarca que lo dejó al borde de la muerte.



Sin embargo, la carrera está marcando otra realidad, como él mismo lo ha dicho en varias entrevistas: "Es un milagro que volviera a la bicicleta para competir" y demuestra que se está preparando para competirle a los mejores del World Tour, aquellos que le ganaron terreno mientras el se debatía entre la vida y la muerte en una unidad de cuidados intensivos.

Egan Bernal pedalea en su bicicleta.

Egan Bernal explica que ve a Millonarios por su novia

Aprovechando su presencia en Colombia, Egan Bernal ha hablado con varios medios de comunicación sobre el reto que está representando el Tour Colombia 2.1 y sus aspiraciones para la temporada 2024 en el World Tour.



Sin embargo, hubo una pregunta que llamó la atención de sus seguidores por la respuesta que concedió. El pedalista campeón del Tour de Francia 2019 y del Giro de Italia 2021 señaló cuáles son sus lazos con el fútbol, un deporte que no se le da en la práctica.



En una charla con el Diario As, Egan Bernal confesó que ve muy poco el fútbol colombiano y que el único equipo por el cual hincha es la Selección Colombia.

Egan Bernal

"Pues es que no sigo mucho el fútbol, solo cuando juega la Selección, no soy muy bueno jugando fútbol", dijo el colombiano en medio de su charla y entre risas.



Aunque no es hincha declarado de ningún club del Fútbol Profesional Colombiano, el corredor explicó que sigue algunos partidos de Millonarios porque su novia María Fernanda Gutiérrez es del equipo capitalino.



"Además, por no ser muy bueno y no tener técnica, fijo salgo y la rodilla o algo y es mejor evitar. Pero mi novia es de Millos, entonces lo sigo por ella", señaló.

Egan Bernal, de 23 años, está contento con el estado de forma que tiene ahora, pues el Tour Colombia 2.1 le dejó buenas sensaciones.

