Egan aconseja a Rigoberto: ¿se comprará el avión?

Tras participar en la prueba contrarreloj de los Mundiales de Ciclismo en Flandes (Bélgica), el ciclista colombiano Rigoberto Urán se alista para el cierre de la temporada con su equipo, el EF Education.

El antioqueño, que tiene acostumbrados a sus seguidores a subir videos cargados de humor en sus redes sociales, esta vez sorprendió con otra de sus ideas curiosas: quiere comprarse un avión.



Urán se grabó en la zona de traslado de un aeropuerto e hizo una reflexión al respecto.



"He estado lo más de pensativo estos días,con ganas como de comprarme mi avioncito, para estar más tranquilo",dijo.



Claro, son muchos los consejos que ha recibido, pero hay uno que se descata, el de Egan Bernal, su compatriota, campeón del Giro de Italia.



"“Hágale ps, igual acá somos vecinos y ‘al lado del enfermo come el alentado’… yo le sirvo el whiskey si quiere y me lleva a zipa”, le dijo Bernal.



