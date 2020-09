Fuerte respuesta de Egan a Nairo, ¿alianza de Colombia en el Tour?

Nairo Quintana, en el día de descanso, advirtió que sería bueno que se presentara una alianza entre los ciclistas colombianos en el Tour de Francia, con el objetivo de ir por el título de la carrera.



El tema ha levantado mucha polvareda, se ha hablado, pero Egan Bernal, líder del Ineos, fue claro y contundente.



“Espero que viniendo de Nairo lo haga. Alguna vez le dije a Nairo que ayudara y no pasó. Es muy complicado”, precisó Bernal en Espn.



"Es poco es fácil hacer una alianza, que nos vamos todos los colombianos y ganamos", aseguró.



Nairo, en el día de descanso del Tour indicó que “vamos a ver qué pasa, pero lo ideal es que Colombia esté ahí. Así como ellos en Peyresourde se aliaron (Roglic y Pogacar) y yo fui adelante y no quisieron cambiar, igualmente nos tocará hacer una alianza colombiana si algún día se presenta y que se pueda hacer de esta manera”.



