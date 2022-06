El pedalista Egan Bernal sigue siendo protagonista en redes sociales luego de que se conociera que algunas personas vandalizaron un mural en su honor que está en Zipaquirá.

En imágenes que circulan en redes sociales se ve cómo el mural tiene rayones con frases como “Decepción, no nos representa”.



No se trata del mural principal que se hizo cuando ganó el Tour de Francia, es otro menos conocido, pero igual lo sucedido generó indignación en las redes, donde se generó una nueva discusión entre unos y otros.



En las últimas horas, el excandidato presidencial Federico Gutiérrez reaccionó a lo ocurrido y el tema volvió a cobrar protagonismo. Tanto así que Bernal, que venía de algunos días de inactividad en Twitter, reapareció con un llamativo mensaje.



El mural del ciclista Egan Bernal, tres días después de las #EleccionesColombia2022 ⬇️ pic.twitter.com/8PgI8Ehv3y — Iván Hernández (@IvanHernandezE) June 23, 2022

'Creo que no me perturban'

Egan Bernal, en pedales. Foto: @mafemotas

"A quienes están preocupadas por los “ataques” que he recibido, con amor les digo: hace 5 meses prácticamente estaba muerto y hoy puedo pensar en volver a competir. Después de todo lo que he vivido y he pasado en toda mi vida, creo que no me perturban. ¡Bendiciones a todos!", apuntó Bernal este viernes en su cuenta de Twitter.

A quienes están preocupadas por los “ataques” que he recibido, con amor les digo. Hace 5 meses prácticamente estaba muerto y hoy puedo pensar en volver a competir. Después de todo lo que he vivido y he pasado en toda mi vida, creo que no me perturban. Bendiciones a todos!! 🇨🇴 — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) June 24, 2022

Aunque todavía no está definida la fecha de su regreso a competencias, todo parece indicar que podría darse a finales de año. Sin embargo, no hay nada confirmado.

