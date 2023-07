Como estaba previsto, el colombiano Egan Bernal no puede seguir el ritmo impuesto por los mejores en el Tour de Francia, pero su análisis está siendo positivo, porque en su retorno a una gran vuelta tras el accidente que pudo costarle la vida acelera su recuperación.

"Esta carrera me va a servir muchísimo, es otro nivel. Aquí consigo cosas que entrenando no habría podido hacer. Esto es el Tour, es otro nivel, nada mejor que esto para dar un paso más en mi recuperación", dijo el ganador de la edición de 2019.

El objetivo

"Mi ambición es volver a estar entre los mejores, si no la tuviera no seguiría montando en bici:. Quiero volver a mi mejor nivel, espero algún día competir con ellos en el Tour. Pero por ahora tengo que ser consciente de que va a ser una tarea muy dura y que tengo que ir librando victorias como estar aquí en el Tour", agregó.



El corredor de 26 años fue claro y advirtió que a veces ve con miedo todo lo que pasa adelante en el lote.

“Cuando uno está adelante arriesga mucho la vida. Es una locura. Y eso se ve cuando uno está atrás. Es que meten mucho manubrio y a mucha velocidad”, contó.



Y agregó: “Uno entiende cuando la gente dice y se sorprende cuando uno está atrás. Cuando no se sabe de ciclismo eso es lo que pasa. Ven que Nairo y yo ganamos el Tour y no más. La gente que sabe de ciclismo y compara sabe que no es tan fácil”.

Egan Bernal Foto: EFE

Por último, replanteó sus metas en la carrera y aseguró que su objetivo será ganar una etapa, aunque no lo ve tan fácil.



“Quiero ganar una etapa, eso sería lo ideal, pero no es tan fácil, casi no dejan mover a nadie y los demás están muy fuertes”, sentenció.

