Egan Bernal revela su gran objetivo para 2024: esta es la carrera que quiere ganar

Egan Bernal es el mejor colombiano en la clasificación general de la París Niza, al ocupar la sexta casilla a solo ocho segundos del líder, Laurence Pithie, tras la segunda etapa de 177 kilómetros.

Bernal se ha destacado este año, pues fue tercero en la prueba de ruta de los Nacionales de ciclismo, ocupó el quinto lugar en la general del Tour Colombia y fue tercero en O Gran Camiño, su primera carrera en Europa en este 2024.



El campeón del Tour de Francia del 2019 y del Giro de Italia del 2021 volvió a la carga y habló de sus objetivos y confirmó que su idea es ganar la Vuelta a España.

Lo que dice

"En la Vuelta que tenido figuraciones, aunque no conseguí grandes resultados, pude disfrutar, atacar mucho y no estuve lejos de los mejores”, dijo.



Y agregó: “Solo me falta ganar una grande como la Vuelta. Entonces creo que la puedo ganar si sigo teniendo la mentalidad de ser uno de los mejores. Para mí, para estar totalmente feliz con mi carrera, solo me falta La Vuelta”.

El objetivo no será nada fácil de conseguir, ya que correrá contra pedalistas de talla mundial como Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel y Primoz Roglic.



“Rivales como Evenepoel y Vingegaard quieren ganar todas las carreras, llegan en buena forma para ganar y para eso hay que trabajar fuerte y duro. No creo que tengan nada que yo no tenga y al revés, sería bonito comparar mi nivel con el de ellos en una situación normal”, sentenció.



