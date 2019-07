¡El recuerdo! Cuando nadie lo conocía, así era Egan Bernal

Egan Bernal ha demostrado su sencillez en la victoria. Y esto no es casualidad. Desde muy niño se mostró sereno con los primeros triunfos que tuvo en el ciclo montañismo y en Tour de Francia no fue diferente. No ocultó su emoción con sus lágrimas, pero tampoco quiso esconder su convicción cuando habló que quiere más títulos de este nivel. Cuando nadie conocía a Egan, así era…

Hola! yo guardo de todo, papeles, fotos, grabaciones y otros. Soy amigo de los ratones jajajaja.

Me encontré esta foto de un infantil y este documento de un juvenil.

Gracias @Eganbernal

Le estás dando la vuelta al planeta tierra simplificado en el @LeTour pic.twitter.com/hKKAJuHXB9 — Aicardo Torres G. (@Torresciclismo) July 28, 2019

La publicación que realizó el periodista Aicardo Torres, en su cuenta Twitter, recordó a Egan durante una valida nacional de ciclomontañismo realizada en Manizales el 24 y 25 de febrero de 2007. Desde pequeño, todo un ganador. Ocupó la primera posición y en ese entonces alzó los brazos en ese podio, hoy lo hará en la carrera de ruta más importante del ciclismo.



También se recordó un post que hizo el mismo Bernal en su cuenta de Facebook, en la que dio a conocer sus primeros pedalazos y pidió ayuda económica para poder competir en el campeonato mundial de Noruega, por ese entonces. ¿Para qué jefe de prensa? Desde temprana edad sus logros hablaron por si solos. “Hola y buena noche a todos, quiero contarles a las personas que no me conocen muy bien que soy deportista juvenil de ciclomontañismo con grandes sueños y metas”, publicó Egan el 6 de agosto de 2014.

Además el primer colombiano campeón del Tour de Francia agregó: “Viajó el 28 de agosto a representar a Colombia en el campeonato mundial que se va a realizar en Noruega. Para eso necesito cubrir unos gastos pues el viaje es muy costoso y acá es donde pido ayuda a las personas que pueden ver este mensaje ya sea económica o con mensajes de apoyo”. Sacrificio y lucha desde niño, que este domingo lo tendrá en la cima del ciclismo mundial.



