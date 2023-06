Jonas Vingegaard ganó la edición 75 del Critérium del Dauphiné el domingo, al término de la octava y última etapa ganada por el italiano Giulio Ciccone en Grenoble, mostrando su gran forma a tres semanas del Tour de Francia, mientras que Egan Bernal fue 12.

Si Bernal va a esa competencia, claramente no será a disputarla. Sigue en el proceso de encontrar su mejor forma, pero hace méritos para estar en la prueba como un ayudante, como un gregario.

Bernal, todo indica, que irá al Tour. La formación del equipo Ineos no se ha definido o al menos no ha salido a la luz pública.



Este lunes, bernal subió a sus redes sociales una imabe que lo delata, en la que tacitamente advierte que irá a la carrera que ganó en el 2019.



El colombiano reconoció la contrarreloj que se realizará el 18 de julio sobre un tramo de 22,4 km.

Egan Bernal Foto: Instagram de Egan Bernal





La situación del Ineos, hoy por hoy, no es tan clara. Ethan Hayter, uno de los corredores que tenían como para ir a liderar al Tour, se cayó, se fracturó la clavícula en el Dauphiné y es baja.



Daniel Martínez, el otro colombiano, llegó a la última jornada del Dauphiné este domingo en la sexta casilla, pero se derrumbó, perdió los ahorros y quedó con el saldo en rojo, al terminar en el puesto 23 a más de seis minutos.



Ineos no tiene un líder claro para el Tour, no va a ir a ganar la carrera, pero tampoco se puede dar el lujo de ir por ir o hacer un papelón.



Debe ir a buscar un decoroso resultado, pero su presente no es bueno. Hay muchas lesiones en corredores importantes y otros no muestran que el nivel sea para afrontar ese duro reto.