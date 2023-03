Con su abandono el sábado a la Vuelta a Cataluña, tras sufrir una caída que en principio no le habría dejado fractura alguna, Egan Bernal ratificó que su desempeño como ciclista hoy se mide entre la ilusión y la realidad.

El regreso de Egan

Egan Bernal. Foto: Luis Barbosa

El pedalista del equipo Ineos ha protagonizado una verdadera hazaña al regresar a las competencias después de sufrir en enero del año pasado un accidente que pudo acabar con su carrera y hasta su vida.



Sin embargo, como él mismo sabe, el camino que está recorriendo debe llevarse con paciencia y por ahora no es momento de pensar en grandes resultados.



Bernal, que enfrentaba en Cataluña su primera carrera del World Tour tras el accidente, reconocía antes de la competencia que la del 2023 será una temporada clave para saber en qué punto está.



Y lo que ha podido ratificar en las dos competencias que ha disputado en tres meses, la Vuelta a San Juan y la Vuelta a Cataluña, es que cada caída que sufra, por muy leve que parezca, lo puede obligar a tener que abandonar.



Levantarse tras caídas y retiros

Egan Bernal. Foto: Tomada del video

En Argentina, aunque trató de minorizarse el alcance de su afectación en la rodilla izquierda, el golpe lo terminó dejando un mes sin poder competir.



Ahora, con el primer parte médico que ha entregado su equipo, en principio no debería haber problemas para que Egan participe en la Vuelta al País Vasco, que arranca el tres de abril.



Sin embargo, podría ser prudente que no vaya a esa carrera y opte por aparecer en el Tour de Romandía, que es a finales de mes. Sobre todo, teniendo en cuenta que tan solo ha podido terminar una de las seis carreras que ha corrido en el último año y medio.



“Es difícil saber en qué estado están los músculos de Egan, seguro que perdió algo de masa. Aun así, en su pedaleo, no se ve a un hombre que haya pasado por un accidente tan fuerte como el que tuvo”, le dijo el director del Ineos, Xabier Artetxe, al canal especializado de 'Sello Ciclístico', antes del retiro en Cataluña.



Y en sus palabras, la definición de la encrucijada que vive Egan, pues su cuerpo es el mismo que lo hace parecer un superhéroe, pero también le recuerda que es humano. Ese es el dilema.

