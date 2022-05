"Si es verdad el plan para asesinar a Gustavo Petro, sería una estupidez". Así inicia el trino del ciclista colombiano Egan Bernal en el que reaccionó al anuncio del candidato presidencial por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, quien denunció un plan que atenta contra su seguridad y su vida y canceló su agenda política por el Eje Cafetero, la cual se desarrollaría el 3 y 4 de mayo.

La denuncia fue hecha por Petro en un comunicado oficial en el que aseguró que "de acuerdo con la labor realizada por el equipo de seguridad, que recibió información de primera mano de fuentes en la zona, el grupo criminal 'La cordillera' estaría planeando atentar contra la vida del candidato presidencial Gustavo Petro Urrego".



(Le recomendamos: 'Lea un poco': los ataques a Egan Bernal tras trino sobre política).

La respuesta del ciclista colombiano

"Creo que su legado no terminaría ahí, si no daría más razones a sus opositores para cambiar de idea. Aunque no sea 100% simpatizante, creo que él es necesario en la política Colombiana", fueron las palabras que publicó Egan en su cuenta de Twitter.

Si es verdad el plan para asesinar a Gustavo Petro, sería una estupidez... Creo que su legado no terminaría ahí, si no daría más razones a sus opositores para cambiar de idea. Aunque no sea 100% simpatizante, creo que él es necesario en la política Colombiana. — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) May 2, 2022

(Puede leer: Egan Bernal: exnovia se pronuncia tras controversia política del ciclista).

El ciclista y el político han tenido varias interacciones en redes sociales en los últimos días, ya que han discutido sobre ciertos temas de la agenda pública.

Tendencias EL TIEMPO