Egan Bernal sigue sólido. Quien no lo conociera y lo viera en la actualidad estaría lejos de pensar que hace poco más de un mes estuvo cerca de perder la vida en un duro accidente. El ciclista, por lo que ha dejado ver en sus redes sociales, avanza a pasos de gigante en su proceso de recuperación.



Este viernes, luego de una disminución reciente de su actividad en Internet, el pedalista compartió una imagen que, al parecer, podría ser de una campaña publicitaria, pero que, en síntesis, retrata su gran momento. Todo por cuenta de una cerveza, su mejor compañía en una mañana soleada.

La foto de Egan

Facebook Twitter Linkedin

Egan Bernal, este viernes. Foto: @eganbernal

Egan Bernal continúa concentrado en su fase de rehabilitación en casa, acompañado de su familia y amigos más cercanos.



El pasado fin de semana, María Fernanda Motas, su pareja, compartió un video en el que se les veía descansar y pasar un buen rato alejado de los médicos. Ahora, fue Bernal el que dejó ver que el tiempo de ocio y 'relax' también es parte vital del gran avance que ha tenido su proceso.



"¿Quién no me aplaude a mí, aquí esto hoy?", escribió el deportista en una fotografía en la que se le ve, de pie, con su bastón, y con una botella de cerveza en su mano izquierda.



(Además: La Fórmula 1 cancela contrato con Rusia y no hará ningún Premio en ese país).



DEPORTES