Escasos días de haber salido de la Clínica de la Universidad de la Sabana, el ciclista colombiano Egan Bernal compartió con todos sus seguidores un emotivo video en el que, según el propio deportista, da sus "primeros pasos".



(No deje de leer: James Rodríguez y Falcao hablan sobre su supuesta pelea en Colombia).



Este jueves, muy temprano, se habían conocido unas primeras imágenes del buen semblante que tiene el ciclista. Ahora, tras las imágenes suyas caminando firmemente, la sensación que queda en el ambiente es que Bernal está avanzando muy rápido en su recuperación.

Los 'primeros pasos' de Egan Bernal

Egan Bernal caminando2 Egan Bernal, este jueves, en el emotivo momento. Foto: @Eganbernal

Egan superó el pronóstico de los médicos

Manuel Ignacio Gutiérrez, uno de los cirujanos que participó en los procedimientos, dijo este martes que deberían pasar más de 8 semanas para que Bernal pudiera caminar sin apoyo.



"En este momento no puede caminar normal, tiene apoyos externos y está en silla de ruedas. Serían de dos a tres meses para que pueda volver a caminar sin ningún apoyo, aproximadamente", reportó 'RCN' que dijo el especialista en ortopedia.



Ahora, por lo que dejó ver el propio Egan, superar el pronóstico médico también esta entre sus grandes capacidades.

El agradecimiento a su masajista y amigo

Este miércoles, Bernal había publicado un sentido mensaje en redes sociales reconociendo el papel que Cristian Alonso, masajista del Ineos, ha tenido en su recuperación.



"(Cristian Alonso): 'mi masajista', y en realidad mi amigo, persona de confianza y quien me tiene que aguantar todo lo que tengo que decir después de cada carrera, quien me levanta el animo en días duros y muchas veces me regaña cuando lo necesito, me ha acompañado en lo más alto de mi carrera y ahora en el momento más difícil", escribió de entrada Bernal en su Instagram.





"Casi 5 años trabajando juntos y lo que el ha hecho por mi, muchas veces no tiene precio, porque son los pequeños detalles del día a día los que realmente marcan. Después del accidente se quedó para apoyar a mi familia y asegurarse que cuando saliera de la clínica tuviera todo lo necesario para mi rehabilitación".



"Todos deberíamos tener un Cristian Alonso en nuestras vidas", cerró Bernal.

