Luego de que este miércoles se le realizara la cirugía de columna a Egan Bernal, el propio ciclista aprovechó sus redes sociales para dar un parte de tranquilidad a los aficionados.



Acompañando una imagen en la que se le ve tendido en la camilla de la sala en la que se encuentra en la Clínica de la Universidad de la Sabana, Bernal escribió: "Casi 20 huesos rotos... 11 Costillas. Fémur. Rótula. T5-T6. Odontoides. Un pulgar. Un diente. Perforación de los dos pulmones".

"Casi me mato, ¿pero saben qué? Estoy agradecido con Dios por ponerme esta prueba. Esta siendo la carrera más dura, pero he tenido un grupo de gente excelente alrededor mío. Ayer me hicieron la última cirugía importante y parece que todo salió bien. Así que ahora a recuperar y hacer de esto otro... I’M BACK!! And let’s rock", añadió Bernal.

El resultado de la cirugía

Luego de algunas imágenes diagnósticas se definió que el pedalista del equipo Ineos fuera operado para favorecer su rehabilitación.



La cirugía comenzó pasada la una de la tarde de este miércoles y los médicos señalaron que todo fue un éxito.



"Se lograron los objetivos de estabilidad biomecánica de la columna cervical con excelentes resultados clínicos, sin presentar complicaciones durante la cirugía", expresó la clínica en un comunicado.



Hace una semana Bernal chocó contra un bus, que se estacionó a la orilla de la carretera para dejar a un pasajero.



El pedalista realizaba su entrenamiento en la bicicleta contrarreloj con cinco compañeros más, no se percató del hecho y se estrelló contra la parte trasera.



Desde el mismo día del suceso, Bernal ha venido luchando para recuperarse de la mejor manera, ayudado por los médicos de la clínica que a diario lo acompañan en este complicado proceso.



“Bernal salió de la sala de cirugía extubado y directamente a la Unidad de Cuidados Intensivos para vigilancia. El corredor despertó sin problemas”, le dijo una fuente a EL TIEMPO.



"Continuaremos con el seguimiento a su evolución post operatoria, trabajando

para lograr los mejores desenlaces clínicos y la pronta recuperación de nuestro

paciente, por medio de una atención interdisciplinar y humanizada", señaló.



Ese día del accidente, el corredor fue operado de la fractura del fémur y de la rótula derecha, y en la noche fue intervenido para estabilizar la fractura de la columna con unas platinas, ante la fractura de dos vértebras torácicas.



El viernes pasado volvió al quirófano. En esa ocasión se le realizó una osteosíntesis de una fractura del segundo metacarpiano de la mano derecha y un procedimiento maxilo-facial, para estabilizar las fracturas dento-alveolares que presentaba en la boca.

El Dr. Juan Guillermo Ortiz, director general de la Clínica informa el estado de salud de Egan Bernal. pic.twitter.com/5qiwPLX4CM — Clínica Unisabana (@ClinicaUsabana) February 3, 2022

