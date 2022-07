Mientras terminaba la etapa 16 del Tour de Francia, en la que Nairo Quintana aguantó el paso de Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard para llegar al cuarto puesto de la clasificación general, el campeón de la carrera en 2019, Egan Bernal, sorprendió a sus seguidores con una nueva foto. En esta ocasión, escalando.

Egan Bernal, escalando

En el mismo instante en que los corredores del grupo de favoritos del Tour de Francia hacían su paso por la meta, Egan Bernal publicó en sus cuentas de Twitter e Instagram:



"Alguna vez alguien me dijo: Roma no se construyó en un solo día. Y después de mucha paciencia, no puedo esperar para volver a competir".



(Además: Shakira 'desafía': inesperada reacción con personas que preguntan por Piqué).



El texto acompañaba una imagen en la que se le veía luego de escalar en Andorra junto al equipo Ineos en su preparación para la Vuelta a España. Eso sí, Bernal ya dijo que no estará en esa competencia.

Alguna vez alguien me dijo: Roma no se construyó en un solo día.

Y después de mucha paciencia, no puedo esperar para volver a Competir 👊🏽 pic.twitter.com/VvGtrM55Is — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) July 19, 2022

Más noticias

DEPORTES