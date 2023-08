Egan Bernal vuelve a la Vuelta a España tras ser confirmado por el equipo Ineos en la prueba que tendrá salida en Barcelona el del 26 de agosto y que terminará el 17 de septiembre en Madrid.

Será la segunda vez que Bernal toma parte en la carrera, pues lo hizo en el 2021, cuando terminó en el sexto puesto a 13 minutos y 27 segundos del ganador, el esloveno Primoz Roglic.

Bernal estará presto para ayudarle a su líder, Geraint Thomas, a pelear por el título, aunque el podio sería ideal, pues sus rivales, Roglic, Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel serán los que peleen por el triunfo final.

Egan Bernal (der.), junto a Miguel Ángel López en la Vuelta a España de 2021. Foto: EFE

El colombiano sigue en busca de recuperar el nivel de gran campeón, que tenía antes del accidente del 24 de enero del 2022; viene de hacer el Tour de Francia, en el que terminó en la casilla 36.



Es la segunda vez que hace dos carreras de tres semanas en un mismo año, pues en el 2021 corrió el Giro de Italia, el que ganó, y luego estuvo en la Vuelta. Esta vez, la gran diferencia es que hace dos competencias grandes en poco tiempo, ya que estará en la línea de salida de la Vuelta un mes y tres días después de haber terminado el Tour de Francia, en el que finalizó en la casilla 36 a 2 horas, 38 minutos y 16 segundos del gran campeón, el danés, Jonas Vingegaard.



“Muy contentos en la Vuelta con esta noticia. La verdad es que para nuestra organización que Bernal corra la Vuelta es muy importante. Ojalá se siga recuperando de la mejor manera”, indicó Javier Guillén, director de la Vuelta, a EL TIEMPO.



Y agregó: “A Bernal le sirve estar en la Vuelta porque sigue tomando confianza. Manejar la ansiedad, disputar carrera es lo que quieren los ciclistas después de esos hechos lamentables, pero Egan sigue retomando el ritmo y la Vuelta es ideal, de eso no me cabe duda”.

En Europa ven con buenos ojos que Egan vaya a la Vuelta

Para Manuel Beltrán, quien formó parte de los equipos Mapei, US Postal y el Liquigas, entre otros, el hecho de que Bernal vaya a la Vuelta es bueno para el mismo pedalista.



“Veo viable que la haga, a pesar del corto tiempo entre la Vuelta y el Tour. No creo que el mes después de terminar el Tour le pase factura”, precisó Beltrán.



El conocido como el Triki Beltrán advierte que la idea de que Bernal vaya ayudar es clave.



“No hay que forzarlo. Tiene que entrar a la dinámica del lote, y correr es lo que da eso. Volver a la competencia es reencontrarse con el ciclista que fue”, señaló Beltrán.



Egan Bernal volverá a competencia luego de 34 días de haber finalizado el Tour, muy poco tiempo para recuperarse con miras a realizar una destacada actuación, pero es que eso es lo que no se espera, puesto que todavía no está en su mejor momento.

Daniel Martínez (izq.) y Egan Bernal. Foto: Luis Barbosa



“Ha tenido tiempo de descansar. Terminó el Tour y le podría ir mejor en la Vuelta. Hace parte de un gran cartel, pues solo falta Tadej Pogacar. Va sin la responsabilidad de ir por la general y eso le conviene”, dijo Eduardo Chozas, exciclista.



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@LisandroAbel

