¿Qué pierde Egan con la salida de Sosa y Henao del Ineos?

El ciclo mercado mundial se movió este miércoles son la salida del Ineos de los colombianos Iván Sosa y Sebastián Henao, quienes se van al Movistar y al Astana, respectivamente, dejando a su compatriota Egan Bernal.



A sus 23 años, el escalador nacido en Pasca (Cundinamarca) cuenta con más de una docena de triunfos entre los que se destacan dos Vueltas a Burgos (2018 y 2019) con tres victorias consecutivas en las Lagunas de Neila entre 2018 y 2020, la etapa reina de la Ruta de Occitania en 2019 y generales en rondas de una semana como la Adriática Iónica o las rumanas Sibiu y Bihor.



No estuvieron con Egan en grandes retos

“Acudo con ganas de demostrar el corredor que soy, ayudar a los compañeros y siempre estar ahí, con constancia. Espero poder ofrecerles muchas satisfacciones y que estos años para el equipo estén cargados de alegrías y victorias que es lo que todos queremos”, declaró Sosa.



Henao, profesional desde 2014, ha corrido cinco veces el Giro de Italia.



El tercer lugar en el Tour de Langkawi (2015), quinto lugar en la clasificación general de Settimana Internazionale Coppi e Bartali (2016), sexto lugar en la Arctic Race de Noruega (2016) y octavo lugar en la Vuelta a Burgos (2018) y Vuelta al Algarve (2021) son algunos de sus mejores resultados.



“Es un nuevo paso para mí, un cambio que estoy buscando para seguir mejorando como ciclista. Creo que el Astana es el equipo que puede adaptarse perfectamente a mí y trataré de hacer todo lo posible para alcanzar los mejores resultados posibles juntos”, dijo Henao en declaraciones remitidas por su nuevo equipo.



Ambas salidas se pueden considerar como normales en el Ineos. Ambos ciclistas cumplieron con su trabajo y no van más. Abandonan a Egan, se van de su lado y el actual campeón del Giro de Italia poco se ve perjudicado.



Tal vez la identidad de contar con dos colombianos más, la camaradería, el conocerse entre ellos con el estilo latino, pero no coincidieron mucho con el gran líder.



Ni Sosa, ni Henao estuvieron con Bernal en grandes gestas, en duros retos. Ninguno de los dos formó parte del Ineos con el que el corredor de Zipaquirá ganó el Tour de Francia del 2019 y el Giro del 2021.



Es claro, nunca estuvieron en los planes para acompañar a Bernal en certámenes de gran alcurnia. Henao lo acompañó cuando ganó la París Niza en el 2019, pero en grandes retos, no.

Egan estuvo al servicio de Sosa

Más bien Bernal le dio una mano grande a Sosa, lo ayudo a ganar este año el Tour de la Provenza y le dio una mano importante en la jornada cuando controló al máximo rival, Julian Alaphilippe.



Es buena la renovación en el Ineos y que se hayan ido dos colombianos en busca de nuevos horizontes en nada perjudica a Bernal, que sigue siendo el referente del equipo.



