Primera prueba para Egan en la montaña, tras la cuarentena

A 27 días de que comience el Tour de Francia, Egan Bernal, el actual campeón de la carrera por etapas más importante del mundo, tendrá su primera gran prueba contra varios de los candidatos al título de 2020. Será en la Ruta de Occitania, cuya etapa reina se correrá este lunes y en la que se podría definir la clasificación general.

Tras dos fracciones planas pero muy nerviosas, y con una caída en el último kilómetro de la fracción del sábado que, inicialmente, había dejado damnificados a varios de los principales pedalistas, todos los favoritos están con la misma diferencia con respecto al líder, el francés Bryan Coquard: 16 segundos. En esa lista están, entre otros, Romain Bardet, Thibaut Pinot, Warren Barguil y Richie Porte.



“Quiero hacerlo bien. Tenemos un buen equipo. Pavel (Sivakov) está fuerte también. Así que vamos a hacer lo mejor posible. Ganar, no se sabe. Hay corredores duros como Pinot, Bardet, López, hay bastantes, hay gran nivel. No se puede decir voy a ganar, pero vamos a hacer lo mejor posible”, declaró Bernal al final de la primera fracción.



“Verlos hace más interesante la carrera, eso hace que la carrera esté más fuerte, haya tensión y eso es bueno para nosotros y para el público. Si no están ellos, será un poco más fácil”, agregó el actual campeón del Tour.



Y, además, en esa disputa está su compañero de equipo en Ineos y cuatro veces campeón del Tour, el británico Chris Froome, en su última temporada con esa escuadra.



La fracción de este lunes se disputará entre Saint-Gaudens y el Col de Beyréde, con un recorrido de 163,5 kilómetros. Tendrá cuatro puertos de montaña, tres de ellos de primera categoría, incluyendo uno en la meta.

Esa última subida tiene 10,9 km de extensión, con un promedio del 7,2 por ciento de inclinación. La parte más complicada de la última subida está en el kilómetro 7, con rampas hasta del 17 por ciento de inclinación.Pero la última parte de la etapa no es la única dificultad que deberá afrontar el lote: entre el kilómetro 73 y el 130 del recorrido de hoy hay un sube y baja constante, con dos premios de montaña de primera que romperán la carrera.

El plan del Ineos

Por lo visto, en las dos primeras fracciones de la Ruta de Occitania, aunque Egan Bernal y Chris Froome tienen la misma diferencia en la clasificación general, el colombiano parece cumplir en esta carrera la función de líder del Team Ineos.



Egan siempre se ha visto bien ubicado en el lote y en las dos etapas ha llegado entre los 15 primeros. De hecho, es el mejor de los favoritos en la general. Está en la casilla número 12.



Además, la prueba tiene un factor motivacional para el equipo: la caravana pasará este martes por el territorio donde vivía Nicolás Portal, el director técnico del Ineos y de confianza de Egan, quien falleció el pasado 3 de marzo. Egan tendrá un plus más para hacer una buena etapa: conseguir la camiseta de líder y ganar la carrera para honrar la memoria del entrenador francés.



Por lo pronto, su equipo prepara la táctica para buscar el liderato. “Creo que mañana (lunes) será una buena prueba para nosotros como equipo para entendernos, tener un buen plan y ejecutar”, declaró Gabriel Rasch, el DT del Ineos.

Los otros colombianos

El hecho de que todos los candidatos al título estén con la misma diferencia con respecto al líder hace que la prueba tenga opciones para varios corredores, entre ellos, varios colombianos. Aparte de Egan, Miguel Ángel ‘Supermán’ López, el líder del equipo Astana, también tiene buenas opciones de pelear por la fracción y por la general. Esto dijo el sábado:

El bogotano Santiago Buitrago, debutante en el World Tour en esta temporada, con el equipo Bahrain-McLaren, también tiene opciones de pelear por la fracción, al igual que Jhojan García, quien hace parte de la nómina del Caja Rural en esta temporada.



Aparte de la Ruta de Occitania, que termina el martes, Mont Ventoux Dénivelé Challenge, el jueves, y el Critérium du Dauphiné, del 12 al 16 de agosto, también serán escenarios para medir fuerzas. Pero el primer capítulo será este lunes. Y Egan se ve bien.



