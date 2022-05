Este fin de semana Egan Bernal fue noticia en Colombia por sus llamativos tuits en los que decidió hablar de política.



El actual campeón del Giro de Italia, quien se encuentra retomando sus entrenamientos con el equipo Ineos en Mónaco, despertó la respuesta de varios candidatos presidenciales y reconocidos políticos por unos cuantos trinos en los que habló de "regalar plata" y el "futuro del país".

Luego de que Federico Gutiérrez, Gustavo Petro, Sergio Fajardo y Armando Benedetti, entre otros, decidieran responderle, el turno de pronunciarse llegó para Xiomara Guerrero, su exnovia y actual jefa de comunicaciones.



En el caso de 'Xiomy', una 'indirecta política' que los internautas han intentado descifrar.

'¡Nada que sea tibio puede ser bueno!'

Xiomara Guerrero, exnovia de Egan Bernal. Foto: Instagram: @xiomy.guerrero

"¡Nada que sea tibio puede ser bueno!", fue el llamativo tuit con tono político que Guerrero publicó en la noche de este domingo.



Aunque no menciona directamente a Egan Bernal, la relación con la polémica de los mensajes del ciclista parece ser bastante clara. No en vano, el término 'tibio' fue empleado por Egan en su reacción al revuelo desatado.



"En un tuit que escribo me dicen que soy de izquierda, en el otro que soy de derecha, si supieran que no me gustan los extremos... y claramente en este me dirán que soy un tibio. Eso solo demuestra que ciertos sectores políticos deben de dejar de generar odio en la gente y unirnos", había dicho Bernal.

En un tweet que escribo me dicen que soy de izquierda, en el otro que soy de derecha, si supieran que no me gustan los extremos... y claramente en este me dirán que soy un tibio

Eso solo demuestra que ciertos sectores políticos deben de dejar de generar odio en la gente y unirnos — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) April 29, 2022

Nada que sea tibio puede ser bueno! — Xiomy Guerrero (@XiomyGuerrero4) May 2, 2022

Egan Bernal continúa en su puesta a tono para definir una posible fecha de regreso a competencia.

