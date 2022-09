El equipo Ineos se ha dado cuenta que no cuenta con un corredor de gran valía, que le pueda pelear una carrera grande, llámese Giro de Italia, Tour de Francia yo Vuelta a España.

Geraint Thomas fue tercero en el pasado Tour, pero no está a la altura de los Jonas Vingegaard, Remcio Evenepoel, Primoz Rglic, Tadej Pogacar y demás, por eso busca a alguien.



Egan Bernal reapareció luego de su accidente del pasado 24 de enero y no se sabe en qué condiciones volverá y si será e ciclista ganador de otros años.



Rchard Carapaz se va para el equipo EF y Adam Yates también emigró para el UAE Emirates. Ineos ha contratado nuevas figuras, pero carece de un ciclista de gran alcance deportivo.

Lo necesitan



Por eso busca a uno y, según se ha hablado, ha preguntado por Remco Evenepoel, el último campeón de la Vuelta a España y quien acaba de ganar el Mundial de ruta.



Patrick Lefevere, el manager del Quick-Step, en el que milita el corredor belga, dijo que Dave Brailsford, manager de Ineos, le preguntó sobre el contrato de Remco Evenepoel.



“Es fácil. Dave Brailsford me envió un mensaje de texto después de la Vuelta y no lo hace a menudo. Me dijo: Felicidades, qué campeón. Si quieres venderlo algún día, llámame”, dijo.

Remco Evenepoel. Foto: EFE



