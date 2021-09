Egan Bernal podría abandonar el Ineos

El ciclista colombiano del equipo Ineos Egan Bernal podría hacer un cambio en su carrera, según las versiones de la prensa en Europa.

Se advierte que Bernal no la pasa bien en el Ineos, que sus relaciones “están en blanco” y que el zipaquireño dejaría la escuadra.



Ineos no se ha pronunciado sobre el participar, pero se sabe que tiene contrato hasta el 2023.



La versión se dio a conocer en Rai Radio Corsa, el periodista Beppe Conti señaló que el Israel Startup Nation sería el equipo al que iría Bernal.



El campeón del Tour de Francia del 2019 y del Giro de Italia del 2021 recalaría en la escuadra en la que está Chris Froome, pero de parte de ese grupo no hay ninguna confirmación de la noticia.



Conti señaló que Froome tendría que dar su aval para que el pedalista de 24 años llegue a las huestes del Israel.



Egan Bernal terminó de sexto en la Vuelta a España, carrera a la que no llegó en su mejor momento. Incluso, advirtió que no entrenó casi para afrontar el reto.



