Esta es la nueva petición de Egan Bernal 

Egan Bernal no se conforma. El título del Tour de Francia del año pasado le ha servido para ponerse metas más grandes, como el reeditar lo que hizo en esa competencia el año pasado.

Bernal advirtió que su idea ir a repetir el título, pero que también tiene metas como ir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



“Espero que sí. Espero que me lleven. Si me llevan, voy. Es una carrera especial que todo colombiano quiere estar. Siempre me siento orgulloso de representar al país en un evento internacional”, señaló.



