El desplome de Egan, perdió más tiempo en el Tour

El colombiano Egan Bernal no tuvo una buena etapa 16 del Tour de Francia, disputada este martes sobre 164 kilómetros, y que fue ganada por el alemán Lennard Kämna, pero el actual campeón de la competencia llegó a 27 minutos 27 segundos.



Bernal no pudo seguir el paso del lote líder, en el que iban los favoritos al título, cuando comenzó el ascenso de primera categoría, a unos 30 kilómetros del final de la jornada.



Bernal no se sintió bien y ratificó su mal momento, que su salud no lo acompañó en esta ocasión y en la general ocupa el lugar 16 a Egan Bernal a 19 min 04 s de Roglic.



El ciclista del Ineos bajó varias veces al carro de su escuadra, a recoger comida, caramañolas y para dialogar con sus directores deportivos.



