Mientras Egan Bernal sigue preparando su regreso a las carreteras, el que no se ha confirmado hasta el momento, ve cómo el equipo Ineos contrata nuevos talentos y dejaría ir a otros más.

Bernal, que sigue su proceso de recuperación luego del accidente del pasado 24 de enero, cuando chocó contra un bus en la vía que de Bogotá conduce a Tunja, y ve cómo la escuadra va dando giros.



Los cambios de equipos hoy por hoy son la noticia en el mundo del pelotón ciclístico, y así como la escuadra británica ha dado a conocer la llegada de figuras como Leo Hayter y Joshua Tarling también se sabe que algunos saldrán.

El cambio, lo más seguro



Se sabe que el ecuatoriano Richard Carapaz termina su contrato este año con el Ineos y se especula que no renovará, que tiene sus días contados en la escuadra.



Carapaz llegó al Giro de Italia como líder del equipo, fue por el título, pero al final sucumbió frente el poder de Jai Hindley, quien lo dejó en el segundo cajón del podio.



Llega a la Vuelta a España a sacarse la espina, pero no se ve tan claro, pues los rumores dicen que se irá al EF de Rigoberto Urán.



Carapaz no ha resopondido. Si bien fue segundo en el Giro de este año, segundo en la Vuelta a España del 2020 y tercero en el Tour del 2021, pues no ha ganado una grande en Ineos, lo que condicionaría su salida.



Lo anterior indica que Bernal recibirá un duro golpe, pues se iría de su entorno un amigo, un compañero, un ciclista con el que compartía el liderato.



